 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les USA devraient pousser l'Iran à réduire ses ventes de pétrole à la Chine, conviennent Trump et Netanyahu
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 05:27

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sont convenus mercredi que les Etats-Unis s'efforceraient de réduire les exportations de pétrole iranien vers la Chine, selon Axios, qui cite deux responsables américains au fait de la question.

"Nous sommes convenus que nous exercerons une pression maximale contre l'Iran, par exemple, sur la question des ventes de pétrole iranien à la Chine", a rapporté samedi Axios, citant l'un des responsables.

Plus de 80% des exportations de pétrole de l'Iran sont destinées à la Chine. Une réduction de ces ventes représenterait une baisse des recettes pétrolière de Téhéran.

Des responsables américains et iraniens ont participé la semaine dernière à Oman à des discussions indirectes visant à relancer la diplomatie, après que le président américain Donald Trump a déployé une flotte navale dans la région, alimentant les craintes de nouvelles actions militaires.

Interrogé dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Lisa Baertlein à Los Angeles, avec Che Pan et Ryan Woo à Pékin; version française Camille Raynaud)

Etats-Unis / Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Pétrole Brent
67,68 USD Ice Europ +0,19%
Pétrole WTI
62,81 USD Ice Europ -0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank