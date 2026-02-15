Les USA devraient pousser l'Iran à réduire ses ventes de pétrole à la Chine, conviennent Trump et Netanyahu

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sont convenus mercredi que les Etats-Unis s'efforceraient de réduire les exportations de pétrole iranien vers la Chine, selon Axios, qui cite deux responsables américains au fait de la question.

"Nous sommes convenus que nous exercerons une pression maximale contre l'Iran, par exemple, sur la question des ventes de pétrole iranien à la Chine", a rapporté samedi Axios, citant l'un des responsables.

Plus de 80% des exportations de pétrole de l'Iran sont destinées à la Chine. Une réduction de ces ventes représenterait une baisse des recettes pétrolière de Téhéran.

Des responsables américains et iraniens ont participé la semaine dernière à Oman à des discussions indirectes visant à relancer la diplomatie, après que le président américain Donald Trump a déployé une flotte navale dans la région, alimentant les craintes de nouvelles actions militaires.

Interrogé dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Lisa Baertlein à Los Angeles, avec Che Pan et Ryan Woo à Pékin; version française Camille Raynaud)