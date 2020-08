Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA conditionnent l'aide au Liban aux réformes Reuters • 15/08/2020 à 19:18









BEYROUTH, 15 août (Reuters) - Le Liban ne recevra un soutien financier que si les autorités du pays procèdent à des réformes, a déclaré samedi un haut responsable américain, exhortant les autorités libanaises à répondre aux demandes des Libanais exigeant de mettre fin à la corruption. Le sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires politiques, David Hale, a aussi indiqué samedi que les Etats-Unis étaient prêts à travailler avec le Congrès pour débloquer jusqu'à 30 millions de dollars de fonds supplémentaires pour permettre l'acheminement des céréales dans le port de Beyrouth après l'explosion dévastatrice du 4 août. "Quand nous verrons les dirigeants libanais s'engageaient dans de réels changements, à des changements dans les paroles et dans les actes, l'Amérique et ses partenaires internationaux répondront aux réformes avec un soutien financier soutenu", a dit David Hale. (Tom Perry, version française Matthieu Protard)

