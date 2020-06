Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA claquent la porte des négociations sur la taxe numérique Reuters • 17/06/2020 à 21:58









par Andrea Shalal WASHINGTON, 17 juin (Reuters) - Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, a décidé de quitter la table des négociations ouvertes avec les Européens sur la question de la taxation des géants du numérique, déplorant le manque d'avancées, a déclaré mercredi le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer. S'exprimant devant des parlementaires européens, ce dernier a jugé qu'un dispositif international était nécessaire pour résoudre ce problème et déploré le manque de volonté des Européens. Selon le Financial Times, Steven Mnuchin a demandé la suspension de ces discussions dans un courrier daté du 12 juin adressé à la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Faute d'avancées concrètes, la France a instauré sa propre taxe numérique l'an dernier, ce qui lui a déjà valu des menaces de représailles commerciales de la part des Etats-Unis. Les échéances de paiement ont toutefois été suspendues jusqu'à la fin 2020, dans l'attente d'un accord international sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Près de 140 Etats négocient depuis plusieurs mois un nouvel accord sur la fiscalité transfrontalière afin de l'adapter à l'ère numérique mais la volonté affichée d'aboutir d'ici la fin 2020 semble compromise, la crise sanitaire liée au Covid-19 ayant freiné les discussions. (Reporting by Andrea Shalal; additional reporting by Clara-Laeila Laudette in Madrid Editing by Chizu Nomiyama)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.