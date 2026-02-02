Les USA baissent leurs droits de douane sur l'Inde, qui n'achètera plus de pétrole russe

Donald Trump a annoncé lundi avoir conclu un accord commercial avec l'Inde qui ramène les droits de douane américains sur les produits indiens de 50% à 18% en échange d'une réduction des barrières commerciales mises en place par New Delhi et d'un arrêt de ses achats de pétrole russe.

L'Inde s'est également engagé à s'approvisionner davantage en brut auprès des États-Unis et éventuellement du Venezuela, a ajouté le président américain.

"Par amitié et par respect pour le Premier ministre Modi, et à sa demande, nous avons conclu un accord commercial entre les États-Unis et l'Inde, qui prend effet immédiatement et en vertu duquel les États-Unis appliqueront des droits de douane réciproques réduits, les faisant passer de 25% à 18%", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social à la suite d'un entretien téléphonique avec le dirigeant indien.

Un responsable de la Maison blanche a précisé à Reuters que les États-Unis annulaient aussi des droits de douane de 25% sur tous les produits indiens, instaurés en raison des achats de pétrole russe, qui s'ajoutaient à des prélèvements de même nature dits "réciproque" de 25%.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est aussi engagé à acheter pour plus de 500 milliards de dollars de produits américains dans les secteurs de l'énergie, de la technologie, de l'agriculture et autres, selon le président américain.

"C'était formidable de m'entretenir aujourd'hui avec mon cher ami le président Trump. Je suis ravi que les produits fabriqués en Inde bénéficient désormais d'un droit de douane réduit à 18%", a-t-il écrit dans un message publié sur X. "Au nom des 1,4 milliard d'Indiens, je tiens à remercier chaleureusement le président Trump pour cette merveilleuse annonce."

Les actions cotées aux États-Unis des grandes entreprises indiennes ont monté après ces annonces. L'entreprise de conseil en informatique Infosys INFY.K progressait de 3,53% dans l'après-midi, la société de conseil Wipro WIT.N de 7%, la banque HDFC HDB.N de 3,4% et le fonds négocié en bourse iShares MSCI India de 3,3%.

Samedi, Donald Trump avait évoqué un accord potentiel pour que l'Inde achète du pétrole auprès du Venezuela après l'arrestation du président du pays, Nicolas Maduro, lors d'une opération militaire menée par les Etats-Unis début janvier.

L'accord annoncé lundi intervient après des mois de négociations tendues entre les deux plus grandes démocraties du monde.

En août dernier, Donald Trump avait doublé les droits de douane sur les importations en provenance d'Inde pour les porter à 50% afin de faire pression sur New Delhi pour qu'elle cesse d'acheter du pétrole russe. Au début du mois, il avait déclaré que ce taux pourrait encore augmenter si l'Inde ne réduisait pas ses achats.

Les achats de pétrole vénézuélien contribueraient à remplacer une partie du brut russe acheté par l'Inde, troisième importateur mondial de pétrole.

L'Inde dépend fortement des importations de brut - qui couvrent environ 90% de ses besoins - et les achats de pétrole russe meilleur marché ont contribué à réduire ses coûts depuis que Moscou a envahi l'Ukraine en 2022 et que les pays occidentaux ont imposé des sanctions sur ses exportations d'énergie.

L'Inde a récemment commencé à ralentir ses achats auprès de la Russie. Ceux-ci s'élevaient à environ 1,2 million de barils par jour (bpj) en janvier et devraient baisser à environ 1 million de bpj en février et 800.000 bpj en mars, selon des informations de Reuters.

Les marchés indiens ont été malmenés depuis que Washington a imposé des droits de douane, enregistrant la plus mauvaise performance parmi les pays émergents en 2025, avec des sorties record d'investisseurs étrangers.

