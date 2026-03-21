Les USA accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole iranien bloqué en mer

Les Etats-Unis ont accordé vendredi une dérogation de 30 jours aux sanctions concernant l'achat de pétrole iranien bloqué en mer afin d'alléger les pressions qui pèsent sur l'approvisionnement énergétique depuis le début de la guerre en Iran, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent.

Il s'agit de la troisième fois en près de deux semaines que les Etats-Unis accordent une dérogation temporaire aux sanctions imposées par Washington à certains pays sur les produits pétroliers. Les Etats-Unis avaient auparavant assoupli les sanctions sur le pétrole russe.

La dérogation annoncée vendredi sera en vigueur jusqu'au 19 avril, montre le document publié sur le site internet du département du Trésor.

La dérogation concerne quelque 140 millions de barils de pétrole, a déclaré Scott Bessent dans un communiqué publié sur le réseau social X.

"En substance, nous utiliserons les barils iraniens contre Téhéran pour maintenir les prix bas alors que nous poursuivons l'opération Epic Fury", a-t-il dit.

Le document publié sur le site internet du département du Trésor après la fermeture des marchés indique que la dérogation permet les importations de pétrole iranien aux Etats-Unis lorsque cela est nécessaire afin qu'il y soit vendu ou livré.

Cette décision devrait notamment profiter à la Chine. Le secrétaire américain à l'Energie Chris Wright a dit que le pétrole brut pourrait atteindre l'Asie d'ici trois ou quatre jours.

(Ismail Shakil et Timothy Gardner, avec Jasper Ward et Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)