 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les USA accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole iranien bloqué en mer
information fournie par Reuters 21/03/2026 à 03:59

Les Etats-Unis ont accordé vendredi une dérogation de 30 jours aux sanctions concernant l'achat de pétrole iranien bloqué en mer afin d'alléger les pressions qui pèsent sur l'approvisionnement énergétique depuis le début de la guerre en Iran, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent.

Il s'agit de la troisième fois en près de deux semaines que les Etats-Unis accordent une dérogation temporaire aux sanctions imposées par Washington à certains pays sur les produits pétroliers. Les Etats-Unis avaient auparavant assoupli les sanctions sur le pétrole russe.

La dérogation annoncée vendredi sera en vigueur jusqu'au 19 avril, montre le document publié sur le site internet du département du Trésor.

La dérogation concerne quelque 140 millions de barils de pétrole, a déclaré Scott Bessent dans un communiqué publié sur le réseau social X.

"En substance, nous utiliserons les barils iraniens contre Téhéran pour maintenir les prix bas alors que nous poursuivons l'opération Epic Fury", a-t-il dit.

Le document publié sur le site internet du département du Trésor après la fermeture des marchés indique que la dérogation permet les importations de pétrole iranien aux Etats-Unis lorsque cela est nécessaire afin qu'il y soit vendu ou livré.

Cette décision devrait notamment profiter à la Chine. Le secrétaire américain à l'Energie Chris Wright a dit que le pétrole brut pourrait atteindre l'Asie d'ici trois ou quatre jours.

(Ismail Shakil et Timothy Gardner, avec Jasper Ward et Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Pétrole Brent
109,55 USD Ice Europ +1,82%
Pétrole WTI
96,60 USD Ice Europ +0,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank