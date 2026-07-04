Les Trump Accounts feront leur apparition alors que les États-Unis entament les célébrations du 250e anniversaire de la fête de l'Indépendance

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* Les enfants nés entre 2025 et 2028 pourront bénéficier des comptes Trump, avec une contribution fédérale de 1 000 dollars

* Certaines entreprises américaines s'engagent à soutenir ce programme

* Les partisans vantent les avantages de cette mesure en matière de constitution d’un patrimoine à long terme

* Les détracteurs se demandent si ces comptes permettront de réduire les inégalités de richesse à long terme

par Manya Saini

Après des mois de battage médiatique, l’administration Trump lancera samedi son programme phare d’investissement de la naissance à l’âge adulte, les Trump Accounts, alors que les États-Unis entament les célébrations marquant le 250e anniversaire de leur indépendance.

Trump Accounts est au cœur de la volonté de l’administration de promouvoir l’investissement et l’éducation financière dès le plus jeune âge.

Ce programme offrira aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028 un compte d’investissement financé par l’État d’un montant de 1 000 dollars, que les familles pourront alimenter, ajoutant ainsi un nouvel outil d’épargne à une multitude d’autres plans d’épargne-études et comptes de retraite bénéficiant d’avantages fiscaux .

« La contribution fédérale de 1 000 dollars à la naissance contribue à lever l’obstacle que représente le fait de ne rien avoir pour commencer, ce qui a toujours été l’un des principaux freins à l’épargne », a déclaré Andy Blocker, responsable des politiques, de la réglementation et des relations gouvernementales au sein de la société de services financiers Edward Jones.

« Si, d’ici la fin de l’année, davantage de familles disposent d’un moyen concret de commencer à épargner et à investir pour l’avenir financier de leurs enfants, ce sera une réussite. »

LES ENTREPRISES SE MOBILISENT EN FAVEUR DE CETTE INITIATIVE Plusieurs grandes entreprises américaines se sont engagées à soutenir le programme, par le biais d’abondements de la part des employeurs ou de financements de démarrage supplémentaires.

Parmi les entreprises participantes figurent le géant des paiements Visa V.N , l’entreprise technologique Dell <DELL.N >, et la société de médias et de télécommunications Comcast CMCSA.O . En début de semaine, le fabricant de puces Micron MU.O s’est engagé à verser 250 millions de dollars pour soutenir les Trump Accounts.

Ce lancement intervient alors que la hausse du coût de la vie est devenue un enjeu majeur pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat de novembre. Les responsables politiques de tous bords se tournent de plus en plus vers des propositions visant à aider les familles à se constituer un patrimoine et à améliorer leur sécurité financière à long terme.

Environ 3,6 millions d’enfants sont nés aux États-Unis en 2025, selon les données provisoires du CDC américain. Si seuls les citoyens américains nés pendant le second mandat de Trump recevront la contribution gouvernementale de 1 000 dollars, les Américains peuvent ouvrir un Trump Account pour leurs enfants de moins de 18 ans disposant d’un numéro de Sécurité sociale valide. Le ministère des Finances supervise le programme, tandis que la société de courtage Robinhood HOOD.O et la banque dépositaire BNY BNY.N en assurent la gestion. Le ministère des Finances a mis en garde les familles contre les escroqueries et les fraudeurs, et a fourni des informations sur les éléments à surveiller.

L’ouverture des comptes est gratuite, et les parents, les membres de la famille, les employeurs et les organisations caritatives peuvent verser jusqu’à 5 000 dollars par an, avant imposition.

Les versements sont automatiquement investis dans un fonds indiciel à faible coût conçu pour la croissance à long terme. Les titulaires de compte prennent le contrôle à leur 18e anniversaire; ils peuvent alors retirer les fonds ou continuer à investir. Les plus-values seront imposées au moment du retrait.

Sur son site web, Trump Accounts estime que, sur la base des rendements moyens historiques de l’indice S&P 500, un enfant bénéficiant de versements annuels de 5 000 dollars pourrait accumuler environ 271 000 dollars à l’âge de 18 ans. Ce montant pourrait atteindre environ 13 millions de dollars à l’âge de 55 ans si les mêmes versements annuels se poursuivent, bien que les rendements réels soient susceptibles de varier en fonction des conditions du marché.

Au lancement, tous les versements seront investis dans l’ETF State Street SPDR Portfolio S&P 500, un fonds à faible coût qui réplique l’indice de référence des actions américaines. La gamme d’investissements complémentaire du programme comprend des ETF de BlackRock BLK.N et Vanguard, qui offrent une large exposition au marché boursier américain.

« L’idée derrière les Trump Accounts est de permettre à davantage de personnes de participer au plus grand vecteur de création de richesse de la planète, à savoir le marché américain », a déclaré Steve Quirk, directeur des services de courtage chez Robinhood.

LES EXPERTS EN POLITIQUE DÉBATTENT DE L’IMPACT À LONG TERME Alors que les partisans saluent les Trump Accounts comme un moyen d’encourager l’investissement dès le plus jeune âge, certains experts en politique se demandent si cette mesure permettra de réduire significativement les inégalités de richesse, arguant que les rendements dépendront en grande partie de la capacité des familles à verser des cotisations régulières et de décennies de hausses boursières soutenues.

« Les aides publiques ont depuis longtemps fait leurs preuves en matière d’échec à sortir les gens de la pauvreté, et il n’y a guère de raisons de penser que celle-ci sera différente », a déclaré Adam Michel, directeur des études de politique fiscale au Cato Institute, un groupe de réflexion basé à Washington.

Il a ajouté que les abondements des employeurs risquaient de se concentrer sur les grandes entreprises. « Le véritable bénéfice revient aux familles qui ont déjà un emploi stable et la capacité d’épargner », a précisé Michel.