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Les trimestriels d'argenx salués par KBC Securities
information fournie par AOF 07/05/2026 à 10:47

(Zonebourse.com) - Le titre argenx est entouré à la Bourse de Bruxelles ( 1,66%, à 700 euros) après la publication de ses résultats du premier trimestre, marquée par une forte croissance des revenus.

Sur les trois premiers mois de l'année 2026, la société spécialisée en immunologie a généré un chiffre d'affaires net mondial de 1,3 milliard de dollars, en hausse de 63%. La croissance a été logiquement portée par les ventes du produit Vyvgart, le seul commercialisé par l'entreprise actuellement, qui ont enchaîné un 17ème trimestre consécutif de hausse.

En parallèle, argenx a indiqué disposer d'une trésorerie et équivalents ainsi que d'actifs financiers courants de 4,9 MdsUSD au 31 mars 2026, contre 4,4 MdsUSD un an plus tôt.

Pour All Invest Securities, "le groupe publie un excellent début d'année, la croissance de Vyvgart reste impressionnante, la profitabilité continue de s'améliorer malgré l'intensification des investissements, et la séquence réglementaire à venir offre encore plusieurs relais de création de valeur à court et moyen terme".

De son côté, KBC Securities évoque une performance solide sur la période avec des ventes légèrement au-dessus du consensus. Les analystes se concentrent également sur le futur avec un pipeline d'échéances très attendues dans la myosite et la MMN (neuropathie motrice multifocale) qui ont été confirmées respectivement pour le troisième et quatrième trimestre.

KBC Securities salue également le bénéfice opérationnel trimestriel de la société qui a atteint 394 MUSD, représentant une marge opérationnelle de 30% malgré des investissements en R&D et en frais commerciaux, généraux et administratifs.

Les analystes de la banque d'investissement du groupe belge ont confirmé leur recommandation à l'achat, avec un objectif de cours de 900 EUR, ce qui représente un potentiel de hausse de 30,74% au cours de clôture de mercredi.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 10:47:00.

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