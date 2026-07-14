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Les travailleurs du secteur pétrolier norvégien mettent fin à leur grève, selon un organisme professionnel
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation et d'informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 8)

Le syndicat norvégien Safe et les employeurs ont convenu de mettre fin à un conflit social dans le secteur des services pétroliers, qui avait perturbé les opérations de forage en mer et réduit la production pétrolière du pays, a déclaré mardi le groupement professionnel Offshore Norway. Le syndicat Safe avait lancé une grève le 15 juin après l'échec des négociations salariales , tandis que les employeurs avaient réagi en annonçant un lock-out à compter du 27 juin, touchant près de 2 000 salariés.

“Le travail reprendra dès que cela sera techniquement possible”, a déclaré Elisabeth Bratteboe Fenne, négociatrice en chef d’Offshore Norway, dans un communiqué.

Les deux parties vont désormais se soumettre à un arbitrage volontaire, a ajouté Offshore Norway.

Ce conflit a touché des entreprises de services pétroliers, notamment SLB SLB.N , Halliburton HAL.N , Subsea 7 SUB.OL , DOF Subsea, Weatherford, DeepOcean et Baker Hughes BKR.O .

Au 9 juillet, ce conflit social avait entraîné une baisse cumulée de la production pétrolière norvégienne de 2,4 millions de barils équivalent pétrole (boe), avait alors indiqué Offshore Norway , soit plus de la moitié de la production totale d’une journée.

La Norvège, premier fournisseur européen de gaz par gazoduc, a produit plus de 4 millions de barils équivalent pétrole par jour (boed) en 2025.

Si le conflit s’était prolongé, il aurait pu réduire la production pétrolière de la Norvège d’environ 120 000 boed d’ici la mi-juillet, contre un impact initial d’environ 12 000 boed, avait averti Offshore Norway .

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