Les travailleurs australiens du secteur du GNL se prononcent sur l'accord d'Inpex en matière d'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Clark

Les travailleurs de l'usine de gaz naturel liquéfié d'Inpex 1605.T Ichthys, l'une des plus importantes d'Australie, finiront de voter vendredi sur un nouvel accord de travail qui, s'il est rejeté, pourrait conduire à des actions de grève.

Le vote des travailleurs de l'usine de GNL de 9,3 millions de tonnes et de ses installations associées intervient alors que la guerre en Iran a retiré des volumes importants de GNL du marché et qu'une autre usine en Australie, le deuxième exportateur mondial de GNL, fonctionne en dessous de sa capacité en raison des dégâts causés par un cyclone.

Les membres de l'Offshore Alliance, un groupement de syndicats, ont exprimé leur mécontentement à l'égard de l'offre de la société, arguant que les conditions salariales ne suivent pas l'indice des prix à la consommation et sont inférieures aux normes du secteur.

"Après six mois de négociations, INPEX n'a même pas accepté les revendications les plus élémentaires présentées par ses travailleurs", a déclaré Chris Donovan, porte-parole de l'Offshore Alliance et secrétaire national adjoint de l'AWU, dans un communiqué publié la semaine dernière.

Les quelque 430 travailleurs d'Ichthys sont syndiqués à 95 % environ, selon un représentant syndical.

Inpex affirme que son offre est équitable et compétitive.

"Elle maintient l'alignement de nos conditions d'emploi sur le marché extérieur et atteint ou dépasse les conditions de nos pairs dans plusieurs domaines", a déclaré un porte-parole d'Inpex.

Par ailleurs, les membres du syndicat devraient finir de voter la semaine prochaine sur l'opportunité d'entreprendre une action industrielle protégée, le scrutin se terminant le 24 avril. La Fair Work Commission, qui supervise les conflits sur le lieu de travail, a approuvé l'action potentielle.

En 2023, une grève à l'usine Chevron de Wheatstone en Australie a resserré l'approvisionnement mondial en GNL.

Plus de 20 % de l'approvisionnement mondial en GNL a été contraint par la fermeture du détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre contre l'Iran, le 28 février.

(1 dollar = 1,3918 dollar australien)