Les transporteurs du Golfe reprennent des vols limités, mais les tirs de missiles alimentent l'incertitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un vol affrété d'Air France en provenance des Émirats arabes unis fait demi-tour en raison d'un tir de missile

* Le premier vol britannique de rapatriement en provenance d'Oman atterrit à Londres

* Emirates et Etihad opèrent des programmes de vols limités vers les principales villes du monde

* L'aéroport de Dubaï fonctionne à environ 25 % de son niveau normal, selon Flightradar24

(Ajoute des détails sur les vols aux paragraphes 5 et 13, un commentaire de Fitch et une mise à jour des prix des actions aux paragraphes 18-21) par Julie Zhu

Les compagnies aériennes Emirates et Etihad Airways ont repris leurs programmes de vols limités vers les principales villes du monde à partir de leurs plates-formes des Émirats arabes unis vendredi, bien que la menace d'un tir de missile ait accru la pression sur les compagnies aériennes qui s'efforcent d'accommoder les voyageurs.

La plupart des espaces aériens du Moyen-Orient étant toujours fermés en raison des craintes liées aux missiles et aux drones depuis le début de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran , les autorités ont organisé des vols charters et obtenu des places sur des services commerciaux limités afin d'évacuer des dizaines de milliers de personnes.

Un vol affrété par Air France AIRF.PA pour ramener des ressortissants français des Émirats arabes unis a été contraint de faire demi-tour jeudi en raison de tirs de missiles dans la région, a déclaré le ministre français des Transports, Philippe Tabarot.

"Cette situation reflète l'instabilité de la région et la complexité des opérations de rapatriement", a-t-il déclaré.

Le premier vol britannique de rapatriement en provenance d'Oman a atterri à l'aéroport londonien de Stansted tôt vendredi, après avoir été reprogrammé en raison de problèmes opérationnels, notamment des retards dans l'embarquement des passagers.

La compagnie Etihad, basée à Abou Dhabi, a déclaré vendredi qu'elle reprendrait un programme de vols limités jusqu'au 19 mars. Les vols seront effectués au départ et à destination d'Abu Dhabi et d'environ 70 destinations, dont Londres, Paris, Francfort, Delhi, New York, Toronto et Tel Aviv.

Jeudi, le trafic à l'aéroport de Dubaï, qui est normalement le plus fréquenté au monde, avait presque doublé par rapport à mercredi, mais ne représentait qu'environ 25 % des niveaux habituels, selon le site web Flightradar24, spécialisé dans le suivi des vols.

La compagnie Emirates, basée à Dubaï, a déclaré jeudi en fin de journée qu'elle réduisait son programme de vols vers 82 destinations, dont Londres, Sydney, Singapour et New York, jusqu'à nouvel ordre, et que les clients en transit à Dubaï ne seraient acceptés que si leur vol de correspondance était en service.

La limitation des opérations dans les plates-formes du Moyen-Orient a particulièrement affecté les voyageurs empruntant des liaisons entre l'Europe et la région Asie-Pacifique.

Ensemble, Emirates, Qatar Airways et Etihad transportent normalement environ un tiers des passagers de l'Europe vers l'Asie et plus de la moitié de tous les passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique, selon les données de Cirium.

La plate-forme de Doha du Qatar reste fermée, bien qu'elle ait organisé un nombre limité de vols de secours en provenance d'Oman et d'Arabie saoudite.

Les données de Cirium montrent qu'entre le 28 février, date du début du conflit, et le 5 mars, plus de 44 000 vols ont été programmés au départ et à destination du Moyen-Orient, et que plus de 25 000 vols ont été annulés à ce jour.

Malaysia Airlines a déclaré qu'elle ajouterait des vols supplémentaires entre Kuala Lumpur et Londres et Paris de vendredi à dimanche pour aider les voyageurs perturbés, tandis que SriLankan Airlines a déclaré qu'elle assurerait un vol supplémentaire entre Colombo et Londres dimanche.

LES PRIX DU KÉROSÈNE MONTENT EN FLÈCHE, LES ACTIONS CHUTENT

La hausse des prix du pétrole a fait grimper en flèche les coûts du kérosène, le kérosène de Singapour JET-SIN atteignant un record de 225 dollars le baril cette semaine, ce que les négociants ont attribué aux inquiétudes concernant les pénuries d'approvisionnement de la part des raffineurs du Moyen-Orient.

Le prix a baissé jeudi à environ 195 dollars le baril après quelques prises de bénéfices, mais il est resté près de deux fois plus élevé que la semaine dernière.

"Outre la perte de revenus, les compagnies aériennes risquent d'être affectées par la hausse des prix du carburant", a déclaré Fitch Ratings.

La couverture du carburant varie selon les compagnies aériennes, mais Fitch a déclaré que la plupart des transporteurs d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique étaient couverts à hauteur de 50 % à 80 % pour les trois prochains mois.

En Asie, les actions de Qantas Airways QAN.AX ont chuté de plus de 1% vendredi, Air New Zealand AIR.NZ a plongé de 6,4%, le transporteur phare de Hong Kong Cathay Pacific 0293.HK a chuté de 1%, Singapore Airlines SIAL.SI a baissé de 0,6%, tandis que Korean Air Lines 003490.KS a chuté de 2%.

Les actions cotées à Hong Kong des principaux transporteurs chinois, dont Air China 0753.HK , China Eastern Airlines

0670.HK et China Southern Airlines 1055.HK , sont restées pratiquement stables, tout comme les actions de Japan Airlines

9201.T .

LES VOYAGEURS DÉCRIVENT LE CHAOS DANS LA COURSE AU DÉPART

Le conflit ne montrant aucun signe d'apaisement, les perturbations dans l'aviation et le fret aérien semblent devoir perdurer.

Les passagers ont dû débourser des sommes considérables pour quitter le Moyen-Orient, et certains de ceux qui ont réussi à rentrer par un vol commercial jeudi depuis Oman ont déclaré que c'était le "chaos absolu" pour trouver leur chemin de retour depuis Dubaï.

"Nous avons payé 1 500 livres (2 005,05 $) pour traverser jusqu'à Muscat (Oman) pour prendre l'avion", a déclaré Ed Short après son arrivée à l'aéroport londonien d'Heathrow sur un vol de British Airways.

"Nous avions dépensé environ 20 000 livres en réservant un vol Emirates à la place. Nous espérons donc les récupérer."

(1 $ = 0,7481 livre)