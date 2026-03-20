Les transactions devraient reprendre malgré les risques liés à la guerre au Moyen-Orient, selon Goldman Sachs

Le sommet commercial de l'Australian Financial Review à Sydney

par Arasu Kannagi Basil

Goldman Sachs prévoit une accélération des ‌fusions-acquisitions en 2026 malgré les perturbations causées par la guerre menée depuis fin février par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ​a déclaré vendredi son directeur général, David Solomon.

Ce dernier a ajouté que la banque d'investissement s'attendait à une stimulation par l'assouplissement monétaire, les mesures de relance budgétaire dans les économies développées, les investissements en capital dans les technologies d'intelligence artificielle et ​un régime réglementaire plus équilibré aux États-Unis.

"Bien qu'il soit difficile de prédire les effets économiques généraux de l'action militaire menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ​nous voyons tout de même le potentiel d'un environnement opérationnel ⁠plus constructif", a écrit David Solomon dans la lettre annuelle de Goldman Sachs aux actionnaires.

Des experts d'opération de fusion & ‌acquisition ont noté que l'accélération des finalisations de transactions sous l'administration du président américain Donald Trump a apaisé les inquiétudes nourries par de nombreux investisseurs et conseils d'administration sous l'administration de Joe ​Biden, lorsque la surveillance était plus stricte.

David Solomon ‌a déclaré que les dirigeants et les conseils d'administration adoptaient par conséquent une approche ⁠beaucoup plus proactive en matière de transactions stratégiques.

"Nous prévoyons que cette reprise se poursuivra, même si une guerre prolongée ou un autre événement exogène pourrait, bien sûr, modifier le sentiment actuel", a-t-il déclaré.

Les principaux négociateurs réunis cette semaine à la conférence ⁠du Corporate Law Institute de ‌l'université de Tulane, à La Nouvelle-Orléans, ont fait écho à ce point de vue, affirmant que ⁠la confiance des entreprises restait élevée malgré les tensions géopolitiques et la flambée des prix du pétrole.

Selon les données compilées ‌par Dealogic, environ 1.100 milliards de dollars (950 milliards d'euros) de transactions ont été annoncés cette année, soit ⁠une hausse de 23% par rapport à la même période l'année dernière.

LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LE ⁠CRÉDIT PRIVÉ PERSISTENT

Malgré cet optimisme, ‌David Solomon a averti qu'une gestion prudente des risques restait essentielle compte tenu de la volatilité accrue des marchés sur ​l'ensemble des actifs à risque et de l'incertitude géopolitique.

Le flot constant ‌de mauvaises nouvelles qui a suivi les faillites très médiatisées de ces derniers mois - à l'instar de Saks Global - a attiré une attention particulière sur ​le marché du crédit privé, qui représente environ 2.000 milliards de dollars.

"L'histoire nous enseigne que rien n'est linéaire dans le temps. Bien que nous restions optimistes quant à l'environnement opérationnel, il n'est pas difficile d'imaginer des scénarios où les ⁠risques deviendraient beaucoup plus prononcés", a déclaré David Solomon, faisant référence à l'inquiétude qui entoure le crédit privé.

Les inquiétudes concernant le crédit privé "nous rappellent que le cycle du crédit n'a pas été aboli", a-t-il ajouté.

Les investisseurs s'inquiètent des critères d'octroi de crédit et de l'exposition du secteur aux entreprises de logiciels susceptibles d'être perturbées par l'IA, ce qui a déclenché une vague de demandes de rachat auprès de certains fonds de crédit privé.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil à Bangalore; version française ​Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)