Les traders particuliers restent sur la touche en ce mois de septembre marqué par la volatilité, l'activité ayant atteint son plus bas niveau depuis fin 2024

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq et le S&P 500 sont légèrement dans le rouge, le Dow Jones recule d'environ 0,4 %

* Le secteur des matériaux est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de l'énergie arrive en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 recule de plus de 1 %

* Le dollar s'apprécie d'environ 0,4 %; l'or et le bitcoin sont tous deux en légère hausse; le brut américain progresse d'environ 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement pour s'établir à environ 5,30 %

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LES INVESTISSEURS PARTICULIERS RESTENT SUR LA TOUCHE EN CE MOIS DE SEPTEMBRE MARQUÉ PAR LA VOLATILITÉ, L'ACTIVITÉ TOMBANT À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS FIN 2024

Les investisseurs particuliers ont choisi de rester sur la touche le mois dernier. Les données analysées par J.P. Morgan montrent que septembre a été le mois le plus faible en termes d’activité des particuliers depuis décembre 2024.

Les flux mensuels des particuliers se sont situés à environ 10 % en dessous de la moyenne des 12 derniers mois en septembre, a indiqué la société de courtage de Wall Street dans une note hebdomadaire.

En dollars, le volume net des transactions de détail — la différence entre les achats et les ventes — pour l’ensemble des titres américains cotés s’est établi à 9,1 milliards de dollars en septembre, soit le chiffre le plus bas depuis janvier 2020, selon une autre étude de Vanda.

La demande de fonds négociés en Bourse (ETF), largement utilisés par les petits investisseurs particuliers, a également été modérée le mois dernier, les flux mensuels des ETF s'étant affaiblis, a indiqué J.P. Morgan.

Une autre analyse des données de Vanda a révélé un volume net positif de 8 milliards de dollars pour les produits cotés en Bourse le mois dernier, le plus bas niveau depuis novembre 2024.

Parmi les actions individuelles, le concepteur de puces Nvidia NVDA.O a été la valeur la plus achetée le mois dernier, tandis que Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, a été la plus vendue, selon Vanda.

Les actions américaines ont connu une forte volatilité le mois dernier, sous l’effet d’une multitude de facteurs. Les cours du pétrole brut ont flambé en l’absence de signes d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, attisant les craintes d’inflation et les anticipations de hausses futures des taux d’intérêt par les banques centrales.

Les rendements des obligations d'État américaines ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies et les mises en garde des dirigeants du secteur de l'IA concernant les risques liés à cette technologie ont également pesé sur le moral des investisseurs. L'indice de référence S&P 500 .SPX a reculé de 0,4 % sur le mois.

(Shashwat Chauhan)

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