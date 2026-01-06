Les titres des sociétés minières aurifères atteignent un niveau record, les risques géopolitiques et les paris sur les baisses de taux de la Fed stimulant la demande

6 janvier - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines augmentent avant le marché, suivant le prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3% à 4 461,09 $ l'once

** Les prix ont légèrement augmenté après que la demande pour les valeurs refuges ait augmenté, stimulée par les tensions géopolitiques concernant l'arrestation du président du Venezuela par les Etats-Unis et les attentes de réductions des taux d'intérêt américains

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N augmente de 1%, Barrick Mining ABX.TO B.N augmente marginalement

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,3 %, Harmony Gold HMY.N de 2,8 % et AngloGold Shanti AU.N de 1,7 %

** Les actions des sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N en hausse de 0,6% et Kinross Gold Corp K.TO KGC.N en hausse de 1,7%