Les titres des sociétés minières aurifères atteignent un niveau record, les risques géopolitiques et les paris sur les baisses de taux de la Fed stimulant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 janvier - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines augmentent avant le marché, suivant le prix du lingot GOL/
** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3% à 4 461,09 $ l'once
** Les prix ont légèrement augmenté après que la demande pour les valeurs refuges ait augmenté, stimulée par les tensions géopolitiques concernant l'arrestation du président du Venezuela par les Etats-Unis et les attentes de réductions des taux d'intérêt américains
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N augmente de 1%, Barrick Mining ABX.TO B.N augmente marginalement
** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,3 %, Harmony Gold HMY.N de 2,8 % et AngloGold Shanti AU.N de 1,7 %
** Les actions des sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N en hausse de 0,6% et Kinross Gold Corp K.TO KGC.N en hausse de 1,7%
