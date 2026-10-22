Les tentatives de piratage augmentent alors que les entreprises et les gouvernements s'empressent de corriger les failles de PHP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des millions de tentatives de piratage font suite à la divulgation de failles dans PHP

* Cloudflare signale une recrudescence des attaques alors que les entreprises s'empressent de corriger la faille PHP

* Directeur général de Microsoft: “Je n'ai rien vu de tel depuis longtemps”

(Ajout d'un commentaire d'Amazon au paragraphe 12)

par Eduardo Baptista, Toby Sterling et Mariko Katsumura

Jeudi, les entreprises internationales et les gouvernements se sont empressés de corriger des failles critiques du langage de programmation PHP , qui est à la base d’une grande partie d’Internet, alors que les fournisseurs de services cloud signalaient une vague de tentatives de piratage après la divulgation de ces vulnérabilités .

Cette mobilisation fait suite à la mise hors ligne de sites web par des gouvernements européens et d’ailleurs mercredi, à titre de précaution, tandis que les opérateurs de sites s’empressaient de sécuriser les systèmes exécutant ce logiciel.

Les mises hors ligne d’urgence des services bancaires, aériens, ferroviaires, fiscaux et publics, de Tokyo à Helsinki , constituent l’un des tests les plus spectaculaires auxquels ont été soumis ces outils de programmation vieux de plusieurs décennies qui assurent le fonctionnement du Web, révélant à quel point les gouvernements et les entreprises dépendent d’un code que peu de gens comprennent.

“Je n’ai rien vu de tel depuis très, très longtemps”, a déclaré jeudi Satya Nadella, directeur général de Microsoft

MSFT.O , lors d’un événement en Allemagne, ajoutant que cet incident montrait à quel point il est important de développer des logiciels pouvant être maintenus en toute sécurité à mesure que les systèmes gagnent en complexité.

“Je sais que cela a été une longue journée et une longue nuit pour tous les professionnels de l’informatique et de la sécurité.”

PHP, UN ÉLÉMENT CLÉ DES FONDEMENTS D’INTERNET AU MÊME TITRE QUE LE HTML OU PYTHON

Les développeurs de PHP – un langage de programmation à l’instar du HTML et de Python – ont publié mercredi des correctifs pour remédier à des failles qui se cachaient dans le logiciel depuis des années, jusqu’à ce qu’elles soient découvertes grâce à l’IA. Ils ont exhorté les utilisateurs à “effectuer la mise à jour immédiatement”.

Madeline Lawrence, cofondatrice de la société belge de cybersécurité Aikido Security, a déclaré que les détails de ces failles avaient été rendus publics avant même que les correctifs ne soient prêts, et que des attaques avaient été signalées depuis.

“Les entreprises se précipitent pour effectuer les mises à jour afin de contrer les attaquants capables d’utiliser l’IA pour les exploiter. C’est tout l’enjeu de cette course”, a-t-elle déclaré.

Alors que les entreprises et les gouvernements déployaient des correctifs et suspendaient des sites web par mesure de précaution, les tentatives de piratage se sont multipliées par millions, selon la société de services cloud Cloudflare NET.N et Amazon AMZN.O .

“Au cours des 10 heures qui ont précédé l’annonce publique, nous avons constaté, sur l’ensemble du réseau, des milliers de tentatives d’exploitation de cette faille”, a déclaré Matthew Prince, directeur général de Cloudflare, dans un message publié mercredi soir sur X.

“Ce chiffre est passé à plusieurs dizaines de milliers dans les 45 minutes qui ont suivi l’annonce, à plusieurs centaines de milliers en moins de deux heures, et s’élève désormais à plusieurs millions.” Amazon a également indiqué avoir constaté une exploitation généralisée .

IMPACT DU JAPON À LA FINLANDE

Des entreprises japonaises, notamment la société de courtage Nomura 8604.T , l’établissement de crédit Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , la compagnie aérienne ANA 9202.T et la société ferroviaire East Japan Railway 9020.T , ont annoncé jeudi qu’elles suspendaient temporairement certains services Internet dans le cadre de mesures d’urgence.

Le brasseur Asahi Group Holdings 2502.T a temporairement suspendu certains sites web et systèmes et procédait à une évaluation de l’impact sur la sécurité. L’assureur Tokio Marine Holdings 8766.T a indiqué avoir suspendu le site web de son groupe.

Le ministère japonais des Finances et l’Agence météorologique japonaise ont partiellement suspendu leurs services en ligne afin de mettre en œuvre des mesures de sécurité, tandis que l’Agence nationale des impôts du Japon a temporairement mis hors ligne son service.

Ces fermetures préventives témoignent des préoccupations croissantes du Japon en matière de cybersécurité, le pays ayant enregistré davantage de cyberincidents au cours des neuf premiers mois de l’année que sur l’ensemble de l’année dernière, selon les données de TrendAI.

Le groupe français de télécommunications Orange ORAN.PA a déclaré avoir temporairement suspendu l’accès à certains sites web et applications basés sur PHP au sein de plusieurs de ses filiales, par mesure de précaution.

Tencent Cloud, l’un des plus grands fournisseurs chinois de cloud computing, a exhorté ses clients à installer les versions mises à jour de PHP, sans toutefois aller jusqu’à préconiser des fermetures généralisées de sites web.

Le prestataire finlandais de services informatiques de l’État, Valtori, a indiqué avoir poursuivi toute la nuit l’installation des correctifs de sécurité PHP et levait progressivement les blocages préventifs des services après avoir interrompu, la veille, les services web publics du gouvernement .

“La restauration des services peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, car outre les mises à jour, les systèmes doivent faire l’objet de tests minutieux”, a déclaré Hannu Naumanen, directeur général de Valtori, dans un communiqué.

Valtori a précisé que ces interruptions n’étaient pas dues à l’exploitation de ces failles ni à une cyberattaque, et qu’il n’avait pas connaissance d’une exploitation active de ces failles.

CERTAINES CORRECTIONS POURRAIENT PRENDRE DES SEMAINES À METTRE EN ŒUVRE

Plusieurs gouvernements asiatiques ont ordonné jeudi des inspections de cybersécurité liées aux vulnérabilités PHP.

Le ministère chinois de l’Industrie a exhorté les organisations et les utilisateurs à inspecter leurs systèmes et à passer à la dernière version sécurisée de PHP. Il a également recommandé de renforcer la surveillance de la cybersécurité et de modifier les comptes, mots de passe et clés si nécessaire.

La Corée du Sud a relevé son niveau d’alerte en matière de cybersécurité dans le secteur privé et a activé des mesures d’intervention d’urgence, invoquant des craintes liées à un risque accru d’attaques de piratage.

Felix Kuhlenkamp, responsable de la sécurité au sein de l’association allemande de l’industrie numérique Bitkom, a déclaré que de nombreux grands opérateurs avaient déjà procédé aux mises à jour, mais que pour les systèmes informatiques complexes et les petites organisations, cela pourrait prendre plus de temps.

“Ils exploitent peut-être un site web utilisant PHP, mais ne le surveillent pas vraiment de près”, a-t-il expliqué. “Si un site web repose sur une ancienne version de PHP pour laquelle il n’existe plus de mise à jour de sécurité, c’est l’ensemble du système qui doit être mis à jour.”