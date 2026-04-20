Les tensions entre les États-Unis et l'Iran font chuter les valeurs européennes du secteur des voyages et des loisirs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les valeurs européennes du secteur des voyages et des loisirs chutent fortement, sous la pression de la hausse des coûts du carburant et du risque géopolitique accru, contribuant au sentiment d'aversion au risque généralisé sur les marchés boursiers européens ** Le pétrole brut Brent LCOc1 a augmenté de plus de 5 % en raison des craintes que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ne s'effondre après que les États-Unis ont saisi un cargo iranien, alors que le trafic dans le détroit d'Ormuz est resté en grande partie interrompu ** Les compagnies aériennes Lufthansa LHAG.DE , EasyJet

EZJ.L , ICAG ICAG.L , Ryanair RYA.I , Air France KLM

AIRF.PA , Wizz Air WIZZ.L ont baissé d'environ 3 à 5%

** Les voyagistes et croisiéristes TUI TUI1n.DE , Carnival

CCL.L en baisse de 3,8 et 2,8% respectivement

** Le secteur est vulnérable à une hausse durable des prix du pétrole, les opérateurs prévoyant une pression sur les marges et des perturbations dans les voyages

** L'indice STOXX Travel & Leisure .SXTP est le plus faible des secteurs européens, en baisse de 2,1 %, ce qui porte les pertes cumulées depuis le début de l'année à plus de 5 %