Parcoursup: les données de 705.000 anciens candidats en Occitanie piratées

Les données personnelles de 705.000 candidats rattachés aux sessions Parcoursup 2023 et 2025 en Occitanie ont été dérobées lors d'une cyberattaque survenue en octobre 2025 ( AFP / Anna KURTH )

Les données personnelles de 705.000 candidats rattachés aux sessions Parcoursup 2023 et 2025 en Occitanie ont été dérobées lors d'une cyberattaque survenue en octobre 2025, a indiqué jeudi le ministère de l'Enseignement supérieur dans un communiqué.

Les données piratées comprennent les noms, prénoms, les nationalités, les dates de naissance, les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone.

Ont également été dérobées des informations relatives à la scolarité, au statut de boursier, au parcours de formation et, pour les mineurs, le lien de parenté et la catégorie socio‑professionnelle des responsables légaux des candidats résidant en Occitanie ou y ayant formulé des vœux lors des sessions 2023 ou 2025.

Signalé courant mars aux équipes du ministère, cet incident a été rendu possible par l'utilisation frauduleuse d'un compte donnant accès à un module de gestion des données Parcoursup, normalement réservé aux personnels de la région académique Occitanie.

Le ministère de l'Enseignement supérieur affirme avoir saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et avoir déposé plainte auprès du parquet de Paris.

"Les équipes techniques ont été immédiatement mobilisées pour mettre en place les mesures de sécurisation renforcées", a par ailleurs assuré le ministère, qui appelle néanmoins "l'ensemble des usagers concernés à la vigilance sur d'éventuelles tentatives d'hameçonnage (phishing), d'escroquerie ou d'usurpation d'identité."