L'IGPN saisie après la mort d'un piéton percuté par la police à Sartrouville

Une voiture d'une brigade anticriminalité (BAC) qui tentait d'intercepter un conducteur en fuite a mortellement percuté un piéton octogénaire mercredi soir à Sartrouville (Yvelines) ( AFP / LOIC VENANCE )

L'IGPN a été chargée de l'enquête pour homicide involontaire après qu'une voiture d'une brigade anticriminalité (BAC) qui tentait d'intercepter un conducteur en fuite a mortellement percuté un piéton octogénaire mercredi soir à Sartrouville (Yvelines), au nord-ouest de Paris, a-t-on appris jeudi de sources policières et auprès du parquet de Versailles.

Un équipage de la BAC d'Argenteuil cherchait à stopper un automobiliste refusant d'obtempérer signalé peu avant par la police municipale de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) quand l'accident est survenu, selon les premiers éléments communiqués de source policière.

Ce véhicule intervenait "en renfort dans le cadre de faits distincts commis en flagrance", a précisé le procureur de la République dans un communiqué.

L'enquête a été confiée à la délégation parisienne de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la "police des polices", pour "homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur".

Le choc qui s'est produit vers 22H50 avenue Robert-Schuman a été à "forte cinétique", selon une autre source policière.

Le véhicule des forces de l'ordre a percuté l'homme de 81 ans en se dirigeant vers la cité des Indes pour intercepter la voiture prenant cette direction.

Les policiers lui ont "immédiatement" porté assistance. L'octogénaire est resté en arrêt cardio-respiratoire jusqu'à l'arrivée du Samu et un médecin urgentiste a déclaré son décès sur place, selon cette source.

Le dépistage d'alcoolémie réalisé sur le policier au volant s'est révélé négatif.

Le conducteur de 32 ans en état de choc a été transporté au centre hospitalier d'Argenteuil.

"Un important dispositif de police nationale et municipale" a été déployé sur place, selon une source policière.

Les deux voies de circulation dans le sens Argenteuil-Sartrouville sont restées fermées le temps de l'extraction du corps.

Une association d'aide aux victimes a par ailleurs été missionnée par le parquet "pour accompagner la famille" du défunt.