Les tensions entre les États-Unis et l'Europe au sujet du Groenland font chuter les actions des croisiéristes
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions des opérateurs de croisières chutent dans un contexte de faiblesse générale du marché et de tensions géopolitiques croissantes

** Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N en baisse de 5,2 % à 20,86 $; Royal Caribbean RCL.N en baisse de 3,5 % à 266,70 $; Carnival Corp CCL.N en baisse de 2,7 % à 28,14 $; Viking Holdings VIK.N en baisse de près de 1 % à 68,75 $ ** Les principaux indices de Wall Street chutent à leur plus bas niveau depuis près de trois semaines, alors que de nouvelles menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump contre l'Europe, dans le cadre d'un différend sur le Groenland, ont effrayé les investisseurs

** "Les actions de croisière semblent se négocier à la baisse avec d'autres actions discrétionnaires, en tandem avec la faiblesse générale du marché" - Jaime Katz, analyste chez Morningstar

** Mme Katz ajoute qu'il pourrait y avoir un risque géopolitique accru étant donné la rhétorique récente concernant l'intérêt des États-Unis pour le Groenland et la résistance générale de l'Europe à cette idée

** En 2025, NCLH a perdu 13,5 %, VIK a augmenté de 62,1 %, RCL a gagné 20,9 % et CCL a progressé de 22,5 %

