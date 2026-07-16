Les tensions au Moyen-Orient inquiètent à nouveau Wall Street

Les contrats à terme sur le S&P 500 (-0,3%) et le Nasdaq 100 (-1%) préfigurent un début de séance dans le rouge à Wall Street, l'aggravation continue de la situation au Moyen-Orient devant plomber le moral des investisseurs alors que la saison des résultats monte en puissance.

"Le scepticisme gagne face aux tensions au Moyen-Orient, alors que l'espoir d'une issue rapide au conflit semble désormais s'évanouir", constate Andreas Lipkow, analyste marchés en chef chez CMC Markets, dans un contexte où Washington et Téhéran s'accusent mutuellement de bloquer la situation.

L'armée iranienne a annoncé ce matin avoir ciblé des installations militaires américaines en Jordanie avec des drones, selon la télévision d'Etat, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes sur le territoire iranien.

Elle a également visé "des systèmes de radar, un système de défense antiaérienne Patriot et des sites de stockage de carburant" sur la base aérienne Ali al-Salem, située au Koweït, ainsi que des installations militaires américaines sur la base aérienne de Cheikh Isa, à Bahreïn, selon la télévision d'Etat iranienne.

Ce contexte rend naturellement difficile une décrue des cours du pétrole, avec un baril de WTI en hausse de 0,3%, à environ 80,4 USD, tandis que le baril de Brent grappille 0,1%, à 85,6 USD, continuant d'évoluer au gré des développements géopolitiques.

"Toute tentative de fermer le détroit pourrait rapidement exercer une pression d'achat sur les prix. Inversement, tout signe de désescalade pourrait faire baisser les prix", estime Daniel Takieddine, cofondateur et CEO de Sky Links Capital Group.

Une nouvelle salve de publications d'entreprises

Parmi les nombreuses publications du jour, UnitedHealth a dévoilé des résultats du 2e trimestre 2026 supérieurs aux attentes du marché, relevé sa prévision annuelle de bénéfice ajusté et annoncé un important programme de rachats d'actions, de quoi permettre au titre d'être attendu en forte hausse.

En revanche, GE Aerospace est attendu en baisse à l'ouverture, les investisseurs semblant considérer que les bonnes performances étaient déjà largement intégrées dans le cours, tandis que le relèvement des prévisions n'a pas dépassé les attentes les plus optimistes.

A l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre, marqués par un BPA ajusté supérieur aux attentes, Abbott Laboratories a relevé sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, qui s'établit désormais entre 5,45 USD et 5,60 USD, contre une précédente fourchette de 5,38 USD à 5,58 USD.

US Bancorp a dévoilé, au titre du 2e trimestre 2026, un BPA en progression de 22% à 1,35 USD, dépassant ainsi les 1,28 USD anticipés en moyenne par les analystes, ainsi qu'un retour sur fonds propres tangibles (ROTCE) en hausse de 0,7 point, à 18,7%.

Une légère hausse des ventes de détail en juin

Cette matinée à Wall Street est également marquée par une salve d'indicateurs économiques, à commencer par les ventes de détail aux États-Unis, qui ont augmenté de 0,2% en juin par rapport au mois précédent, conformément à l'estimation moyenne des analystes, après une progression de 1% en mai.

Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise que les ventes hors secteur automobile ont toutefois diminué de 0,2% le mois dernier, alors que le consensus de marché tablait sur un repli de 0,1%, après une hausse de 1% en mai.

Signal plus encourageant, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est nettement amélioré en juillet, passant de 10,3 à 41,4, alors que les analystes tablaient sur 12,7. Il a ainsi atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Enfin, le Département du Travail des Etats-Unis a comptabilisé 208 000 nouvelles inscriptions au chômage lors de la semaine du 6 juillet, un chiffre en baisse de 8 000 par rapport à la semaine précédente et inférieur au consensus, qui tablait sur 217 000.