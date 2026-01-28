Les tempêtes et chutes de neige perturbent les flux de marchandises en Europe, avertit Maersk

Maersk MAERSKb.CO a prévenu mercredi que les tempêtes et les chutes de neige perturbaient les flux de marchandises dans le sud-ouest et l'ouest de l'Europe ainsi que les livraisons à destination et en provenance des régions septentrionales du continent.

Après le passage de la dépression Ingrid, le Portugal et l'Espagne affrontent mercredi la tempête Joseph qui devrait apporter de forts cumuls de pluie. De son côté, l'Italie a déclaré lundi l'état d'urgence pour ses régions méridionales après une violente tempête la semaine dernière.

La compagnie de transport de conteneurs a déclaré que les terminaux de la Méditerranée occidentale avaient cessé leurs activités et qu'aucun calendrier de reprise n'était actuellement disponible.

"Les conditions difficiles provoquent des perturbations importantes dans l'ensemble du secteur, les navires se mettant à l'abri et les terminaux devant cesser leurs activités ou travailler avec une productivité réduite", a écrit Maersk dans un avis envoyé à ses clients.

Maersk n'a pas cité les terminaux concernés et un porte-parole du groupe n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

"Cette situation affecte l'ensemble du secteur et, en raison de la gravité et de l'incertitude des conditions, nous nous attendons à ce que les retards et les fermetures continuent d'avoir un impact sur les navires et les terminaux dans l'ensemble du secteur", a indiqué Maersk.

La semaine dernière, le groupe maritime français CMA CGM a déclaré qu'un de ses navires avait perdu 58 conteneurs en mer après avoir affronté des conditions météorologiques inattendues au large de Malte.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Soren Jeppesen à Copenhague ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)