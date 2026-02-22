France-David Amiel remplace Amélie de Montchalin au ministère des Comptes publics

Le nouveau gouvernement français se réunit à l'hôtel Matignon à Paris

Le ​ministre délégué chargé de la ​Fonction publique, David ​Amiel, a ⁠été nommé à ‌la tête du ministère des ​Comptes ‌publics en ⁠remplacement d'Amélie de Montchalin, a ⁠annoncé ‌dimanche l'Elysée.

Amélie de ⁠Montchalin ‌quitte de ⁠son côté le ⁠gouvernement ‌après sa nomination ​controversée ‌comme Première présidente de la ​Cour des ⁠comptes, poste qu'elle occupera à compter du 23 février.

(Rédigé par Zhifan ​Liu)