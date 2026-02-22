France-David Amiel remplace Amélie de Montchalin au ministère des Comptes publics

Le nouveau gouvernement français se réunit à l'hôtel Matignon à Paris
Le ministre délégué chargé de la Fonction publique, David Amiel, a été nommé à la tête du ministère des Comptes publics en remplacement d'Amélie de Montchalin, a annoncé dimanche l'Elysée.
Amélie de Montchalin quitte de son côté le gouvernement après sa nomination controversée comme Première présidente de la Cour des comptes, poste qu'elle occupera à compter du 23 février.
(Rédigé par Zhifan Liu)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer