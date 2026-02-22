 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mort de Quentin Deranque : Paris convoque l'ambassadeur américain
information fournie par AFP 22/02/2026 à 16:30

L'ambassadeur américain Charles Kushner en poste à Paris, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'ambassadeur américain Charles Kushner en poste à Paris, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'ambassadeur américain Charles Kushner en poste à Paris va être convoqué au ministère français des Affaires étrangères en raison des propos tenus de l'administration Trump sur la mort d'un étudiant d'extrême droite radicale, a annoncé dimanche le chef de la diplomatie.

"Nous allons convoquer l'ambassadeur des Etats-Unis en France, puisque l'ambassade des Etats-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame (...) qui concerne la communauté nationale", a déclaré Jean-Noël Barrot, invité sur France Info/France Inter/Le Monde.

"Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame (...) à des fins politiques", a-t-il ajouté, estimant que la France n'avait "aucune leçon s'agissant de la violence, en particulier à recevoir de l'internationale réactionnaire".

L'entourage du ministre, interrogé par l'AFP, n'était pas immédiatement en mesure de préciser la date de la convocation.

Quentin Deranque, militant d'extrème droite radicale de 23 ans, a été battu à mort à Lyon par des membres de l'ultragauche.

L'administration Trump a dénoncé vendredi la violence politique d'extrême gauche dans une première réaction officielle après la mort en France de ce militant d'extrême droite radicale, appelant à traduire les responsables en justice.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a également commenté la mort en France de Quentin Deranque, provoquant une passe d'armes avec le président français Emmanuel Macron qui l'a priée d'arrêter de "commenter ce qui se passe chez les autres".

L'ambassadeur américain en France, qui a pris ses fonctions l'été dernier, avait déjà été convoqué fin août au ministère des Affaires étrangères après des critiques jugées inacceptables par Paris sur "l'absence d'action suffisante" contre l'antisémitisme d'Emmanuel Macron.

"En l'absence de l'ambassadeur" Charles Kushner, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade américaine qui s'était rendu à cette convocation.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank