Affaire Quentin/La France va convoquer l'ambassadeur américain Charles Kushner, annonce Barrot

La France ‌va convoquer l'ambassadeur américain Charles Kushner à la suite ​des déclarations de ce dernier concernant le militant identitaire Quentin Deranque, a déclaré dimanche sur Franceinfo le ministre ​français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui critique toute ingérence étrangère ​dans cette affaire.

"Oui, nous ⁠allons convoquer l'ambassadeur des Etats-Unis en France, puisque l'ambassade ‌des Etats-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame dont je rappelais ​tout à l'heure ‌qu'il concerne la communauté nationale", a déclaré ⁠le chef de la diplomatie française dans l'émission "Questions Politiques" sur Franceinfo, France Inter et Le Monde.

"Nous refusons ⁠toute instrumentalisation de ‌ce drame qui est le deuil d'une ⁠famille française", a-t-il ajouté.

Des milliers de personnes ont ‌défilé samedi à Lyon pour rendre hommage ⁠à ce militant identitaire, mort après avoir ⁠été frappé le ‌12 février par des militants antifascistes présumés.

L'ambassade des Etats-Unis ​en France et le ‌Bureau de lutte contre le terrorisme du département d'Etat américain ont dit ​suivre cette affaire de près, notant sur le réseau social X que "l'extrémisme de gauche violent ⁠était en pleine expansion" et devait être considéré comme une menace pour la sécurité publique.

"Nous espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice", est-il également écrit.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution ​de Layli Foroudi)