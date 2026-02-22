Affaire Quentin/La France va convoquer l'ambassadeur américain Charles Kushner, annonce Barrot

Le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en visite à Beyrouth
La France va convoquer l'ambassadeur américain Charles Kushner à la suite des déclarations de ce dernier concernant le militant identitaire Quentin Deranque, a déclaré dimanche sur Franceinfo le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui critique toute ingérence étrangère dans cette affaire.
"Oui, nous allons convoquer l'ambassadeur des Etats-Unis en France, puisque l'ambassade des Etats-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame dont je rappelais tout à l'heure qu'il concerne la communauté nationale", a déclaré le chef de la diplomatie française dans l'émission "Questions Politiques" sur Franceinfo, France Inter et Le Monde.
"Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui est le deuil d'une famille française", a-t-il ajouté.
Des milliers de personnes ont défilé samedi à Lyon pour rendre hommage à ce militant identitaire, mort après avoir été frappé le 12 février par des militants antifascistes présumés.
L'ambassade des Etats-Unis en France et le Bureau de lutte contre le terrorisme du département d'Etat américain ont dit suivre cette affaire de près, notant sur le réseau social X que "l'extrémisme de gauche violent était en pleine expansion" et devait être considéré comme une menace pour la sécurité publique.
"Nous espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice", est-il également écrit.
(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Layli Foroudi)
