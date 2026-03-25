Les technologies de repérage n'ont pas permis d'éviter la collision mortelle de LaGuardia, selon le NTSB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La présidente du NTSB déclare que le camion de pompiers qui est entré en collision avec le jet d'Air Canada Express n'avait pas de transpondeur

* Selon le NTSB, deux contrôleurs travaillaient dans la section vitrée de la tour

* Les feux d'état de la piste, qui avertissent qu'il est dangereux de la traverser, fonctionnaient

* Les crashs aériens sont généralement dus à de multiples facteurs

(Refonte, ajout de détails et commentaires d'experts tout au long du texte) par David Shepardson et Allison Lampert

Les technologies de suivi conçues pour prévenir les collisions sur les pistes n'ont pas fonctionné à l'aéroport LaGuardia de New York lorsqu'un avion d'Air Canada Express AC.TO a heurté un camion de pompiers dans la nuit de dimanche, tuant les deux pilotes, a déclaré mardi le National Transportation Safety Board (NTSB).

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que le système de surveillance au sol de l'aéroport n'avait pas généré d'alerte signalant la proximité de véhicules sur la piste.

En outre, le camion de pompiers qui est entré en collision avec le jet n'était pas équipé d'un transpondeur qui aurait permis de transmettre sa position au contrôle du trafic aérien.

Le NTSB dirige l'enquête sur la collision mortelle du CRJ-900 exploité par Jazz Aviation, partenaire régional d'Air Canada. L'accident a envoyé 39 des 76 passagers et membres d'équipage à l'hôpital avec divers degrés de blessures, et six sont toujours hospitalisés, a déclaré Air Canada mardi soir.

La Federal Aviation Administration (FAA) a encouragé les aéroports à équiper les camions de pompiers de transpondeurs, car cela permet de suivre plus facilement les mouvements des véhicules dans les aéroports très fréquentés.

"Les contrôleurs doivent disposer de toutes les informations et de tous les outils nécessaires pour faire leur travail", a déclaré Jennifer Homendy. "Il faut disposer d'informations sur les mouvements au sol, qu'il s'agisse d'avions ( ) ou de véhicules en mouvement".

Les experts américains en sécurité aérienne ont déclaré que les communications entre l'avion qui atterrissait, le contrôleur aérien et le camion de pompiers seraient des éléments clés de l'enquête.

Les accidents aériens sont généralement dus à de multiples facteurs, et l'objectif de l'enquête est d'améliorer la sécurité aérienne.

Le NTSB peut formuler des recommandations de sécurité à l'intention de la FAA, qui gère le contrôle du trafic aérien aux États-Unis, mais ces recommandations ne sont pas contraignantes.

Jennifer Homendy a fait part des préoccupations de longue date du NTSB concernant le fait que les effectifs des contrôleurs étaient limités pour cet aéroport très fréquenté, bien qu'ils soient conformes aux normes de la FAA pour un service de nuit. Au moment de l'accident, juste avant minuit, deux contrôleurs travaillaient dans une section vitrée de la tour de contrôle de l'aéroport.

"Dans cette situation, pour le quart de nuit, la procédure opérationnelle standard veut qu'il n'y ait que deux contrôleurs en service et que ces deux-là remplissent les fonctions des autres contrôleurs", a-t-elle déclaré à la presse à LaGuardia. "Je peux vous dire que notre équipe de contrôleurs aériens nous a dit que c'était une préoccupation pour eux depuis des années."

Mais elle a déclaré que des questions subsistaient sur la manière dont les tâches étaient réparties entre les deux contrôleurs et sur la raison pour laquelle celui qui était chargé de dégager le camion n'avait pas été relevé de ses fonctions immédiatement après l'accident.

20 SECONDES ENTRE L'AUTORISATION ET L'ACCIDENT

Citant les données de l'enregistreur de la voix du cockpit, le NTSB a déclaré qu'il ne s'était écoulé que 20 secondes entre le moment où le camion a reçu l'autorisation de traverser la piste pour aider un autre avion et la fin de l'enregistrement. Dix-neuf secondes avant la fin de l'enregistrement, un message électronique a indiqué aux pilotes qu'ils se trouvaient à 100 pieds au-dessus du sol.

Mike McCormick, ancien spécialiste du contrôle du trafic aérien à la FAA, a déclaré que les pilotes d'Air Canada Express n'auraient probablement pas eu le temps d'interrompre leur atterrissage. Le camion a traversé la piste neuf secondes avant l'accident.

Jennifer Homendy a déclaré que les feux d'état de la piste, qui clignotent en rouge et avertissent qu'il est dangereux de traverser une piste, étaient opérationnels. Cela soulève des questions quant à la raison pour laquelle le camion a traversé la piste, a déclaré M. McCormick.

L'accident s'est produit par une soirée brumeuse, et Jennifer Homendy a déclaré que la visibilité de l'avion et du camion serait examinée.

Le NTSB, qui tire la sonnette d'alarme depuis des années sur les accidents évités de justesse et les incursions de piste, a constaté le mois dernier que la collision aérienne mortelle entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, survenue le 20 janvier 2025, était due en partie au fait que la charge de travail élevée avait "dégradé les performances des contrôleurs et leur connaissance de la situation".

Jennifer Homendy a indiqué que le NTSB interrogeait mardi le contrôleur local qui a commencé à 22 h 45 (heure de l'Est) après un changement de quart 15 minutes plus tôt et dont les interactions avec les différents avions et le camion ont été entendues sur le site liveatc.net.

Les contrôleurs aériens décident quand les avions peuvent atterrir et décoller, et quand les véhicules terrestres peuvent pénétrer sur les pistes. Selon l'enregistrement, le contrôleur qui a demandé au vol d'Air Canada d'atterrir essayait de trouver une porte d'embarquement pour un autre vol de United Airlines qui s'était plaint d'une mauvaise odeur.

L'incident a soulevé la question de savoir si le contrôleur avait été distrait par le vol de United Airlines, qui avait déclaré une urgence.

"Je ne voudrais pas que l'on pointe du doigt les contrôleurs et que l'on dise qu'il y a eu distraction", a déclaré Jennifer Homendy. "Il s'agit d'un environnement où la charge de travail est importante."