Les taux d'intérêt augmentent, le cours du pétrole s'envole ; les États-Unis et l'Iran reprennent leurs attaques militaires

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(Mise à jour avec les cours de clôture des marchés américains)

* Les actions américaines reculent alors que les craintes d’inflation s’intensifient

* Les rendements des bons du Trésor américain progressent alors que les investisseurs évaluent les perspectives de hausse des taux

* Le pétrole en hausse alors que les États-Unis et l'Iran échangent des tirs dans le Golfe

par Caroline Valetkevitch et Dhara Ranasinghe

Les rendements obligataires ont augmenté et les actions ont chuté lundi, tandis que les cours du pétrole ont bondi de plus de 2 %, la reprise des affrontements militaires entre les États-Unis et l'Iran venant aggraver les craintes inflationnistes.

Le président américain Donald Trump aurait promis lundi de « les frapper fort » après que l’Iran a lancé dans la nuit des missiles contre deux bases aériennes américaines en Jordanie, en riposte à une attaque américaine contre l’île de Larak en Iran.

Les contrats à terme surle Brent LCOc1 ont progressé de 2,39 dollars, soit 2,71 %, pour clôturer à 90,49 dollars le baril. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a grimpé de 2,36 dollars, soit 2,83 %, pour clôturer à 85,76 dollars. Le Brent a atteint en cours de séance son plus haut niveau depuis le 25 août.

Cela a entretenu le risque de nouvelles hausses des taux d’intérêt par les principales banques centrales. Le discours prononcé vendredi à Jackson Hole par le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , a renforcé les anticipations d’une hausse des taux de la Fed en septembre.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité de 65 % d’une hausse des taux en septembre, contre environ 35 % avant les déclarations de Kevin Warsh vendredi. La Banque centrale européenne devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux lors de sa réunion des 9 et 10 septembre.

Les rendementsdes bons du Trésor américain ont augmenté et le dollar s'est légèrement affaibli à mesure que les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en septembre se renforçaient.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 374,09 points, soit 0,70 %, pour clôturer à 53.185,90, le S&P 500 .SPX a perdu 25,62 points, soit 0,33 %, à 7.686,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 31,53 points, soit 0,12 %, à 26.370,89.

« Le marché commence désormais à ressentir pleinement le poids de la hausse des taux », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

De plus, a-t-il ajouté, le marché s'apprête à entrer dans ce qui est « généralement un mois plutôt difficile pour les actions ».

Septembre a toujours été un mois morose pour les marchés boursiers.

L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,6 % à 651,1 points, avec des volumes de transactions modérés en raison de la fermeture des marchés londoniens pour un jour férié bancaire.

L’indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a perdu 3,94 points, soit 0,34 %, pour s’établir à 1.149,22.

Malgré les baisses enregistrées ce jour-là, les principaux indices ont affiché des hausses pour le mois d’août. Le Nasdaq a grimpé de 3,9 % sur le mois, le secteur de l’IA restant dynamique malgré une récente faiblesse. L’indice Dow Jones des valeurs vedettes a enregistré sa cinquième hausse mensuelle consécutive. L’indice mondial MSCI est en hausse d’environ 2,6 % pour le mois d’août.

« Il y a indéniablement des nuages noirs à l’horizon. Reste à savoir si la tempête va nous frapper ou non », a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

L'inflation et les hausses de taux font partie des risques, mais jusqu'à présent, le marché a bien résisté, a-t-il ajouté.

Le rapport sur l’emploi américain du mois d’août, publié vendredi, et les données sur les prix à la consommation attendues le 11 septembre seront déterminants pour savoir si la Fed interviendra dès le mois prochain.

Les économistes s’attendent à une hausse de 58.000 emplois après la baisse surprise de 23.000 enregistrée en juillet, le taux de chômage devant se maintenir à 4,1 %.

Le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 3,6 points de base à 4,758 %, après avoir atteint plus tôt 4,768 %, son plus haut niveau depuis le 15 janvier 2025. Sur le mois, ce rendement a augmenté de 1,5 point de base.

Plus tôt, les taux des obligations allemandes et françaises à 2 ans avaient également progressé.

L’indicedu dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six grandes devises concurrentes, a reculé de 0,24 % à 99,43 après avoir atteint vendredi 99,73, son plus haut niveau depuis le 17 août. L’indice reste en passe d’enregistrer une deuxième baisse mensuelle consécutive après que les projets de rachat d’obligations du Trésor américain annoncés en début de mois ont relancé les opérations spéculatives sur la dépréciation de la devise.

Le yen s'est apprécié lundi après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il pensait que le gouvernement japonais et la banque centrale prendraient des mesures visant à renforcer le yen, laissant entendre qu'il y avait de fortes chances que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt en septembre.

Le yen JPY= s'est raffermi de 0,2 % à 159,77 pour un dollar, après avoir franchi la barre des 160 vendredi.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,1 % à 4.448,30 dollars l'once.