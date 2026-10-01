Les taux baissent après que le rendement des obligations américaines à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2002 ; les actions américaines progressent légèrement

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* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint plus tôt son plus haut niveau depuis 2002

* Les actions de Wall Street terminent en légère hausse

* L'action Micron termine en hausse

(Mises à jour de l'après-midi)

par Caroline Valetkevitch et Amanda Cooper

Les rendements obligataires ont baissé jeudi, inversant la chute des cours qui avait auparavant propulsé le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans à son plus haut niveau depuis 2002, les investisseurs revenant sur le marché, tandis que les actions de Wall Street ont légèrement progressé grâce à la baisse des rendements.

Les actions ont reculé et les rendements obligataires américains à long terme ont atteint de nouveaux sommets en début de séance après que les dernières données économiques ont mis en évidence des pressions inflationnistes persistantes. L’Institute for Supply Management a indiqué que l’activité manufacturière américaine était restée pratiquement inchangée en septembre, les prix des intrants ayant fortement augmenté dans un contexte de forte demande.

L’évolution des obligations observée ce jour-là fait suite à la plus forte hausse trimestrielle des rendements à 10 ans depuis 1994, ainsi qu’à de fortes hausses des rendements obligataires en Europe et en Asie.

Les rendements ont grimpé en flèche partout dans le monde, alors que la flambée des coûts énergétiques alimente l’inflation et que l’essor de l’IA et de la construction de centres de données renforce les anticipations de croissance et les prévisions concernant le niveau auquel les taux d’intérêt à court terme vont se stabiliser. La Réserve fédérale a relevé ses taux le mois dernier pour la première fois depuis 2023.

La récente chute des cours des obligations a poussé les rendements des bons du Trésor à des niveaux désormais attractifs, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

« Je ne dis pas que la vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale est terminée. Je suggère simplement qu’elle a probablement été exagérée », a-t-il déclaré.

Les investisseurs ont également pris en compte les commentaires d’ s responsables de la Fed. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré à Reuters que, bien qu’il s’attende à ce que de nouvelles hausses de taux soient nécessaires pour freiner l’économie à l’approche de 2027, il n’est pas certain que la prochaine mesure doive intervenir plus tard ce mois-ci.

Ils attendent également avec impatience la publication vendredi du rapport mensuel américain sur l’emploi, un indicateur clé.

L'EURO ET LE STOXX EN BAISSE

Les rendements des bons du Trésor américains à deux ans

US2YT=RR affichaient leur plus forte baisse en une seule séance depuis août 2025. Le rendement du bon à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, reculait de 10,39 points de base à 4,783 %.

Le rendement des obligations d’État américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a clôturé en baisse de 5,65 points de base, à 5,237 %. Il avait auparavant atteint 5,34 %, son plus haut niveau depuis le printemps 2002. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a reculé de 3,33 points de base, à 5,6057 %, après avoir atteint plus tôt un nouveau plus haut depuis 2002.

En Europe, le rendement de l’obligation d’État allemande à 2 ans DE2YT=RR a clôturé en baisse d’environ 14 points de base, à 3,05 %. Les rendements des obligations d’État françaises à 10 ans ont progressé de près de 7 points de base, à 4,93 %, après une séance marquée par la volatilité. FR10YT=RR

Dans le même temps, l’euro a atteint son plus bas niveau en 17 mois, les investisseurs s’en prenant aux actifs européens: l’

EUR= de la monnaie européenne est ainsi passé sous la barre des 1,13 dollar pour la première fois depuis mai 2025. L’ EUR= de l’euro s’établissait en fin de séance à 1,1242 dollar, en baisse de 0,77 %.

« L’Europe importe de l’énergie et est vulnérable à la hausse des taux, voire à une nouvelle crise financière dans la zone euro. Si l’on dressait une liste des gagnants et des perdants, les États-Unis compteraient davantage de secteurs gagnants que l’Europe. Le scénario le plus probable est un affaiblissement de l’euro », a déclaré Steven Major, conseiller en macroéconomie mondiale chez Tradition.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 1,3 %, tandis que l'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 1,84 point, soit 0,16 %, à 1 132,93.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 20,51 points, soit 0,04 %, à 50 926,56, le S&P 500 .SPX a gagné 14,91 points, soit 0,19 %, à 7 666,45 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 10,53 points, soit 0,04 %, à 26 871,60.

Wall Street a également été soutenue par le titre Micron Technology MU.O , qui a progressé de 3 % après la publication de prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes et l’annonce d’engagements de la part de ses clients à hauteur de 32 milliards de dollars dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement.

LE PÉTROLE S'ENVOLE

Les cours du Brent ont clôturé en hausse de plus de 4 dollars le baril après l’annonce de l’envoi par les États-Unis de renforts militaires et de porte-avions au Moyen-Orient, ainsi que de la suspension par la Chine de ses exportations de produits pétroliers.

Le nouveau contrat à terme sur le Brent pour le mois de décembre LCOc1 s'est établi à 102,31 dollars, en hausse de 4,37 % (soit 4,28 dollars). Le contrat à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a clôturé à 92,87 dollars le baril, en hausse de 2,71 % (soit 2,45 dollars).

La guerre qui dure depuis sept mois au Moyen-Orient est à l'origine de la forte hausse des cours du pétrole cette année.

Le cours au comptant de l’or XAU= a progressé de 0,52 % à 4 177,63 dollars l’once.