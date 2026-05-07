 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les syndicats italiens appellent à la grève chez Kering face au manque de clarté stratégique
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 12:52

Les principaux syndicats italiens ont appelé à une grève le 20 mai dans l'ensemble des entreprises du groupe de luxe français Kering PRTP.PA , maison mère de Gucci - qui dispose des bureaux et fabrique nombre de produits dans le pays - invoquant un manque de clarté stratégique du groupe.

"Cette décision fait suite au refus de la direction de discuter d'un plan de réorganisation à l'échelle du groupe, baptisé "ReconKering", qui n'a jamais été présenté aux partenaires sociaux, ainsi qu'aux 54 suppressions de postes annoncées chez Alexander McQueen", ont déclaré les syndicats dans un communiqué.

Kering, qui,outre Gucci, détient aussi des marques telles que Saint Laurent et Bottega Veneta, s'est refusé à tout commentaire.

Dans un plan stratégique dévoilé le mois dernier, le directeur général Luca de Meo a déclaré viser plus que le doublement des marges bénéficiaires du groupe, la réduction et l'amélioration de son réseau de boutiques, ainsi que le développement de son activité dans la joaillerie.

(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

KERING
250,0500 EUR Euronext Paris +2,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank