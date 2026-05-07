Les syndicats italiens appellent à la grève chez Kering face au manque de clarté stratégique

Les principaux syndicats italiens ont appelé à une grève le 20 mai dans l'ensemble des entreprises du groupe de luxe français Kering PRTP.PA , maison mère de Gucci - qui dispose des bureaux et fabrique nombre de produits dans le pays - invoquant un manque de clarté stratégique du groupe.

"Cette décision fait suite au refus de la direction de discuter d'un plan de réorganisation à l'échelle du groupe, baptisé "ReconKering", qui n'a jamais été présenté aux partenaires sociaux, ainsi qu'aux 54 suppressions de postes annoncées chez Alexander McQueen", ont déclaré les syndicats dans un communiqué.

Kering, qui,outre Gucci, détient aussi des marques telles que Saint Laurent et Bottega Veneta, s'est refusé à tout commentaire.

Dans un plan stratégique dévoilé le mois dernier, le directeur général Luca de Meo a déclaré viser plus que le doublement des marges bénéficiaires du groupe, la réduction et l'amélioration de son réseau de boutiques, ainsi que le développement de son activité dans la joaillerie.

(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)