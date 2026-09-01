Les syndicats de Micron à Taïwan menacent de faire grève en raison d'un différend sur les primes

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* Les syndicats représentant près des deux tiers du personnel de Micron à Taïwan pourraient se mettre en grève

* Les syndicats réclament une prime exceptionnelle et des primes trimestrielles équivalentes à 15 % du bénéfice d'exploitation

* Selon les syndicats, plus de 80 % des adhérents interrogés se sont prononcés en faveur d'une action collective

* Taïwan est la principale base de production de Micron; un arrêt de travail pourrait perturber l'approvisionnement en puces

* Ce conflit survient dans un contexte de forte demande en puces mémoire liée à l'intelligence artificielle et de hausse des bénéfices du secteur

(Ajout de puces, de contexte, d'un commentaire du gouvernement et de détails issus des déclarations des syndicats et de Micron dans les paragraphes 6, 8-9, 13-19)

par Wen-Yee Lee

Les syndicats de Micron Technology MU.O à Taïwan ont déclaré mardi qu'ils s'orientaient vers une éventuelle grève, à moins que le fabricant américain de puces mémoire ne revoie son système de primes et ne partage davantage ses bénéfices avec ses employés.

Les syndicats, qui représentent les salariés de Micron à Taoyuan et Taichung, ont indiqué dans une réponse écrite à Reuters qu’ils comptaient près de 10.000 adhérents parmi les quelque 15.000 salariés de Micron dans ces deux villes.

Plus de 80 % des membres ayant participé à un sondage interne en ligne en août se sont prononcés en faveur d’une grève, ont-ils précisé.

Le bureau taïwanais de Micron a répondu à une demande de commentaire en indiquant que le versement des primes de performance de cette année serait le plus élevé de l’histoire de l’entreprise.

Il a ajouté qu’il continuerait à dialoguer avec ses salariés par les canaux existants, tout en respectant les procédures légales applicables.

Cette menace de grève intervient alors que l’explosion de la demande en puces mémoire utilisées dans le matériel d’intelligence artificielle a resserré l’offre mondiale et fait grimper les bénéfices dans l’ensemble du secteur.

Micron, troisième fabricant mondial de puces mémoire, a annoncé un chiffre d’affaires record de 41,46 milliards de dollars et un résultat net de 28,24 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal clos le 28 mai, grâce à la forte hausse de la demande pour ses produits. La capitalisation boursière de l’entreprise s’élevait mardi à environ 1.100 milliards de dollars .

Une grève chez Micron aurait des répercussions très importantes, car Taïwan est la principale base de production de l’entreprise, selon les autorités de Taipei. Celles-ci indiquent que Micron a investi 1.400 milliards de NT$ (43,9 milliards de dollars) sur l’île et y produit des puces DRAM et des puces mémoire à large bande passante.

L’administration du Parc scientifique de Taïwan central, gérée par l’État, a déclaré le mois dernier qu’elle suivait de près ce conflit et qu’elle avait affecté du personnel pour faciliter les contacts entre Micron et les syndicats.

Elle a indiqué qu’une grève pourrait affecter les moyens de subsistance des travailleurs, les activités de Micron et, potentiellement, la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs de Taïwan ainsi que l’économie dans son ensemble, ajoutant qu’elle pourrait lancer des négociations entre les partenaires sociaux ou une médiation si nécessaire.

Ce conflit fait écho à une confrontation chez Samsung Electronics 005930.KS en Corée du Sud, où une grève prévue de 18 jours impliquant jusqu’à 48.000 syndiqués a été annulée en mai à la suite de négociations de dernière minute.

Cet accord a permis la création d’un fonds de primes spécial représentant 10,5 % du bénéfice d’exploitation de la division des puces, sous réserve de la réalisation d’objectifs de rentabilité.

Les syndicats taïwanais de Micron ont déclaré que les accords de participation aux bénéfices chez Samsung et SK Hynix 000660.KS avaient creusé l'écart entre les salariés de Micron et leurs homologues sud-coréens.

LES SYNDICATS RÉCLAMENT DES PRIMES LIÉES AUX BÉNÉFICES

Pour l’exercice 2026, les syndicats réclament le versement d’une prime exceptionnelle supplémentaire, arguant que le plan de rémunération incitative (Incentive Pay Plan, IPP) actuel de Micron ne reflète pas de manière adéquate la rentabilité de l’entreprise.

Les syndicats ont indiqué que leur proposition représenterait environ 83 mois de salaire pour chaque salarié basé à Taïwan.

À partir de l’exercice 2027, ils souhaitent que l’IPP soit remplacé par un système allouant 15 % du résultat d’exploitation aux primes et distribuant les versements trimestriellement plutôt qu’annuellement.

L’IPP de Micron détermine les primes annuelles à l’aide d’indicateurs de performance collectifs et individuels. Les syndicats ont déclaré que l’entreprise n’avait pas expliqué en détail comment son indicateur de performance collective était calculé et ont fait valoir qu’il semblait suivre de plus près la croissance du chiffre d’affaires que celle des bénéfices.

Les syndicats ont indiqué que Micron avait laissé entendre qu’elle maintiendrait l’IPP existant pour le versement des primes de cette année, tout en reportant les négociations.

Micron a déclaré que sa structure de rémunération différait du modèle de participation aux bénéfices souhaité par les syndicats. Selon l’entreprise, les rémunérations des salariés comprennent un salaire de base, des primes de performance annuelles, des primes opérationnelles et des programmes d’actionnariat, notamment des plans d’achat d’actions et des plans d’actions restreintes.

Ce conflit survient alors que Taïwan cherche à renforcer sa réputation de pôle fiable pour la production mondiale de puces électroniques.

Le président Lai Ching-te a déclaré mardi que le secteur des semi-conducteurs de l’île s’était construit grâce à la spécialisation et à une coopération à long terme, et que Taïwan avait toujours approvisionné le marché mondial et honoré ses engagements.