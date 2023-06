Les stratégies de trading à court terme

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Si vous avez une certaine connaissance des marchés financiers et du fonctionnement du trading, et que vous êtes disponible pour trader activement, vous vous intéresserez certainement aux stratégies de trading sur le court terme.



Découvrons dans cet article les styles de trading sur le court terme les plus populaires, ainsi que les indicateurs techniques et les outils de trading clés pour chaque stratégie.

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading sur le court terme ?

Une stratégie de trading sur le court terme est une approche qui vise à réaliser des profits en achetant et en vendant des actifs financiers dans des délais relativement courts, souvent dans la même journée ou la même semaine.

Ce type de trading peut s'appliquer à de nombreux instruments financiers. Parmi les plus populaires, on retrouve les actions, les devises, les indices et les matières premières. Certains traders apprécient aussi la volatilité du marché des crypto-monnaies.

Cette technique de trading est plus risquée que les stratégies à plus long terme, car elle est plus sensible aux mouvements de marché à court terme, souvent appelé bruit du marché, et peuvent être fortement affectées par des événements imprévus.

Par conséquent, les traders qui utilisent ces stratégies doivent être capables​​ de surveiller le marché pour réagir rapidement et avoir une certaine tolérance au risque.

Quels sont les styles de trading les plus populaires sur le court terme ?

Il existe trois grands styles de trading populaires sur le court terme que vous devez connaître si vous souhaitez vous lancer dans le trading sur le court terme. Chaque style de trading peut s'utiliser avec un trading discrétionnaire ou un trading automatique si vous souhaitez automatiser votre trading.

Le scalping

Le scalping est le style de trading le plus agressif, puisqu'il vise à profiter de mouvements de prix en quelques secondes ou quelques minutes. Il est donc essentiel d'être disponible pour analyser les marchés et d'être très réactif pour exploiter les opportunités de trading en temps réel.

Les scalpeurs utilisent souvent l'effet de levier pour augmenter leurs gains potentiels.

L'effet de levier en trading permet en effet aux traders d'investir des montants plus importants que leur capital initial en empruntant des fonds auprès d'un intermédiaire financier et en immobilisant seulement une partie de leur capital de trading (la marge).

Généralement, les scalpeurs ont une grande expérience en analyse technique leur permettant d'identifier rapidement le meilleur timing pour entrer et sortir de position. On pensera notamment aux niveaux de prix clés (support et résistance) et aux indicateurs techniques comme les points pivots ou le Relative Strength Index (RSI).

Les scalpeurs utilisent aussi le calendrier économique et le trading de news pour profiter de la hausse de la volatilité à la suite d'une publication économique importante.

Enfin, le trading en un clic disponible directement sur le graphique est souvent nécessaire pour profiter des ordres au marché le plus rapidement possible. Les scalpeurs utilisent généralement des graphiques avec de petites unités de temps comme des graphiques en ticks, en 1 minute ou en 5 minutes.

Le day trading

Le day trading est aussi un style de trading ciblant des fluctuations de prix sur le court terme, puisque les positions de trading sont conservées entre quelques minutes et quelques heures.

Aucune position de trading n'est conservée d'un jour à l'autre.

Les day traders utilisent aussi souvent des produits financiers à effet de levier pour maximiser les petits gains qu'ils font au sein d'une journée de trading typique en fonction du sentiment du marché global.

Tout comme les traders utilisant le scalping, les day traders s'appuient principalement sur l'évolution des prix, l'analyse chartiste et le carnet d'ordres pour prendre des décisions de trading.

Les unités de temps des graphiques utilisés avec ce style de trading sont légèrement plus longs qu'avec le scalping. Les graphiques en 15 minutes ou en 30 minutes et les graphiques horaires sont les plus populaires.

Le Trading de momentum

Le trading de momentum est une approche qui s'appuie sur des mouvements de prix rapides et sur la volatilité des marchés financiers.

Les traders de momentum profitent des tendances à court terme de quelques heures à quelques jours pour maximiser leurs gains en profitant de la dynamique du marché. Il est donc essentiel de savoir identifier des mouvements de prix importants pour pouvoir les exploiter.

Ces derniers peuvent être causés par des publications de statistiques économiques, des annonces d'entreprises, des changements dans les politiques monétaires ou des tensions géopolitiques mondiales.

Encore une fois, une connaissance de l'analyse technique et des outils pour repérer les moments où le momentum accélère est essentielle.

On pensera notamment à la détection de breakout (accélération dans une direction à la suite d'un franchissement ou d'une cassure d'un niveau de prix significatif) ou de sortie de figures chartistes.

Quelle que soit la stratégie que vous décidez d'utiliser, assurez-vous qu'elle correspond bien à votre profil de trader et à votre tolérance au risque. Écrivez ensuite un plan de trading précis avec des règles de money management pour avoir une feuille de route à suivre dans votre trading sur le court-terme.