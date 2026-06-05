Les stocks mondiaux de pétrole s'épuisent ; la prochaine flambée des prix pourrait perturber les économies et les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les dirigeants du secteur pétrolier et les analystes mettent en garde contre l'épuisement imminent des réserves de pétrole

* La baisse des stocks augmente le risque d'une flambée des prix

* Selon les analystes, c'est la durée du choc pétrolier, et non le niveau des prix, qui déterminera son impact économique

*

par Georgina McCartney et Laura Matthews

Les stocks mondiaux de pétrole sont dangereusement bas, alors qu'un accord visant à rouvrir le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz s'avère difficile à conclure. Les dirigeants du secteur et les analystes préviennent qu'un nouveau choc pétrolier pourrait survenir dans les semaines à venir, suffisamment grave pour perturber l'ensemble des marchés financiers.

Certains craignent que la prochaine hausse des prix du pétrole ne constitue un risque pour la croissance économique, les rendements obligataires et le marché haussier des actions.

“Nous approchons de niveaux de stocks sans précédent. Je veux dire, des niveaux vraiment, vraiment bas. On peut débattre pour savoir si ces niveaux très bas seront atteints dans deux ou trois semaines. Mais une fois ce seuil franchi, les prix vont s’envoler,” a déclaré Neil Chapman, vice-président senior d’Exxon Mobil, lors de la conférence Bernstein à New York le 28 mai.

M. Chapman a ajouté que si les niveaux de stocks baissaient encore davantage, le Brent daté, qui sert à fixer le prix de plus de 60 % du brut négocié à l'échelle mondiale, pourrait grimper à 150 ou 160 dollars le baril.

Les stocks de brut et les libérations de réserves stratégiques ont permis de maintenir les prix du pétrole sous contrôle, dans une certaine mesure, au cours des quatre mois pendant lesquels la guerre avec l’Iran a empêché les approvisionnements d’atteindre une grande partie du monde. Les contrats à terme sur le brut se négocient en dessous de 100 dollars le baril, bien que le détroit reste de fait fermé. Depuis plusieurs jours, le président américain Donald Trump affirme qu'un accord visant à rouvrir le détroit est imminent. Mais jusqu'à présent, celui-ci se fait attendre, et les avertissements de l'industrie pétrolière se sont durcis. Si les prélèvements sur les stocks se poursuivent au rythme actuel, la baisse des stocks mondiaux de pétrole pourrait atteindredes niveaux critiques au moment même où la demande estivale de carburant atteint son pic, a déclaré mardi Toril Bosoni, responsable de la division de l'industrie pétrolière et des marchés de l'Agence internationale de l'énergie . “Une fois que les réserves de sécurité) s'amenuiseront, les prix devront assumer une plus grande partie de l'ajustement. Cela signifie soit que les consommateurs paieront plus cher, soit que la demande s'effondrera,” a déclaré Mehmet Beceren, vice-président et stratège de marché senior chez Rosenberg Research, qui a estimé qu'un point de basculement pourrait être atteint d'ici la fin juin.

“Dès que nous entrerons dans la seconde moitié du mois de juin, il est probable que nous assistions à une hausse rapide des prix du pétrole,” à moins que le débit du détroit d’Ormuz ne revienne à ses niveaux d’avant le conflit, a prédit le groupe Data Assets and Alpha de JPMorgan, citant les recherches de la banque.

Aux États-Unis, premier producteur mondial de brut, les stocks de brut, y compris la Réserve stratégique de pétrole, sont tombés à 791 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 29 mai, leur plus bas niveau depuis février 2024, a indiqué mercredi l'Energy Information Administration.

Les stocks de brut américains ont diminué de près de 64 millions de barils depuis le début de la guerre et ont baissé pendant huit semaines consécutives. Les États-Unis sont en train de libérer 172 millions de barils de la SPR, dans le cadre d'un effort coordonné par l'AIE visant à libérer un volume record de 400 millions de barils de pétrole pour lutter contre la hausse des prix. Ces libérations de stocks, associées à une baisse des importations chinoises de brut par voie maritime, qui ont atteint en mai leur plus bas niveau en près de 10 ans , ont contribué à atténuer en partie le choc d'approvisionnement.

“Je pense que le risque d’un deuxième choc des prix est réel, mais le point essentiel est qu’il pourrait provenir de l’épuisement des réserves de sécurité plutôt que de la fermeture initiale du détroit d’Ormuz elle-même,” a déclaré Shohruh Zukhritdinov, un négociant en pétrole basé à Dubaï.

La réduction des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis, la substitution des carburants et d’autres facteurs qui ont limité la flambée des prix pourraient ne pas suffire si la perturbation se prolonge, ont déclaré des analystes du groupe Data Assets and Alpha de JPMorgan.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaires.

EFFETS D'ENTRAÎNEMENT

Les investisseurs ont déclaré que le conflit avait intégré une prime de risque durable dans le prix du brut, avec des répercussions sur l'inflation, les rendements obligataires et les dépenses de consommation.

Les événements récents suggèrent un changement structurel durable sur les marchés de l'énergie, a déclaré Joseph Tanious, stratège en chef des investissements chez Northern Trust Asset Management.

“Le détroit d'Ormuz est désormais solidement établi comme un goulet d'étranglement géopolitique persistant,” a déclaré M. Tanious, ajoutant qu'un retour aux prix du pétrole d'avant-guerre, inférieurs à 70 dollars, semblait peu probable, même si les tensions s'apaisaient.

En conséquence, il prévoit un impact mondial inégal, l'Europe et l'Asie restant plus vulnérables à une inflation énergétique soutenue, tandis que les États-Unis, exportateurs nets, sont relativement mieux protégés. La hausse des prix du pétrole constitue “un léger frein” pour l’économie américaine, a déclaré Adam Schickling, économiste senior chez Vanguard, grâce àla production nationale de pétrole et aux investissements massifs dans l’intelligence artificielle, qui ont compensé la pression sur les consommateurs.

Toutefois, dans un scénario où le brut atteindrait environ 120 dollars le baril et se maintiendrait à ce niveau pendant un an, la croissance économique américaine pourrait ralentir d’environ 0,4 point de pourcentage, selon les estimations de Vanguard.

Pour les ménages, l'impact dépend moins du niveau précis des prix du pétrole que de la durée pendant laquelle ils restent élevés. Les consommateurs disposent d'une certaine marge de manœuvre, les coûts du carburant représentant une part moins importante de leurs revenus que lors des précédentes crises pétrolières. Mais cette marge diminue avec le temps.

Si les prix restaient élevés au cours des trois prochains mois, alors que la saison estivale des déplacements en voiture commence, les dépenses de consommation pourraient encore ralentir, a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic.

“La confiance des consommateurs est déjà au plus bas, mais si les prix du pétrole se maintiennent à ce niveau pendant encore trois mois, ou s'ils augmentent de manière significative à court terme, il faudra s'attendre à un véritable impact économique,” a déclaré M. Blancato, qui a appelé à la diversification des portefeuilles, notamment en se tournant vers d'autres actifs que les actions.