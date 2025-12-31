Les stocks d'uranium augmentent en 2025 en raison de la hausse de la demande nucléaire

31 décembre - ** Les actions des producteurs d'uranium Energy Fuels UUUU.A , Cameco Corp CCO.TO CCO.N et Uranium Energy UEC.A gagnent respectivement 117%, 69,3% et 75,9%

** Centrus Energy LEU.N a fait un bond de près de 279 % en 2025

** Les actions sont stimulées par l'augmentation de la demande d'uranium, principalement due aux centres de données qui ont besoin d'une énergie massive pour alimenter le boom de l'intelligence artificielle

** L'énergie nucléaire est une option intéressante pour les grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon, Google, Microsoft et Meta, en raison de sa fiabilité et de son empreinte carbone quasi nulle

** Le secteur bénéficie également de la volonté du président américain Donald Trump de réduire les réglementations et d'accélérer l'octroi de nouvelles licences pour les réacteurs et les centrales électriques, afin de ramener à 18 mois un processus qui s'étend sur plusieurs années

** Le fabricant de petits réacteurs modulaires Oklo

OKLO.N , soutenu par Sam Altman, a fait un bond de 236 % depuis le début de l'année

** Le Global X Uranium ETF URA.P , qui investit dans une large gamme d'actions liées à l'uranium, a augmenté de 59,86 % depuis le début de l'année