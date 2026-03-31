Les stocks d'hélium des fabricants de puces sud-coréens devraient durer jusqu'en juin, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

La Corée du Sud dispose de stocks d'hélium suffisants au moins jusqu'en juin, ont déclaré deux sources, tandis que le ministre de l'industrie a exclu toute perturbation de l'approvisionnement au cours du premier semestre, apaisant ainsi les inquiétudes concernant l'impact de la guerre contre l'Iran sur l'approvisionnement en gaz essentiel pour la fabrication de puces.

Les prix de l'hélium, un sous-produit du traitement du gaz naturel, ont fortement augmenté après que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé ces opérations au Qatar, le plus grand fournisseur mondial de gaz naturel liquéfié (LNG).

Mais la Corée du Sud, qui abrite certains des plus grands fabricants de puces, dont Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , dispose d'un stock d'hélium suffisant pour tenir jusqu'à la fin du premier semestre, a déclaré un responsable gouvernemental à Reuters.

Les entreprises paient également des primes pour s'assurer des stocks, principalement auprès du principal producteur, les États-Unis, a-t-il ajouté, en précisant que "le prix mis à part, s'assurer des stocks maintenant est la priorité absolue."

Le fonctionnaire et la seconde source, employée par un fournisseur d'hélium, ont refusé d'être identifiés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Samsung et SK ont tous deux refusé de faire des commentaires.

Le ministre de l'industrie, Kim Jung-kwan, a déclaré au président Lee Jae Myung , lors d'une réunion du cabinet mardi, qu'il était peu probable que l'approvisionnement en hélium soit perturbé au cours du premier semestre, mais il n'a pas donné plus de détails.

Samsung Electronics et SK Hynix, qui fournissent environ les deux tiers des puces mémoire dans le monde, disposent de quatre à six mois de stocks d'hélium, a déclaré à Reuters la seconde source, qui travaille chez un fournisseur d'hélium de Samsung.

Le fournisseur s'approvisionne en hélium à la fois aux États-Unis et au Qatar, ce qui permet d'amortir l'impact d'une perturbation dans ce dernier pays, a-t-il ajouté.

Le Qatar, qui produit près d'un tiers de l'offre mondiale, occupe la deuxième place après les États-Unis. Les attaques iraniennes contre les installations gazières de l'État du Golfe ont contraint QatarEnergy à déclarer des cas de force majeure aux clients.

La semaine dernière, Taiwan, une autre base importante de fabrication de puces, a déclaré que ses approvisionnements en hélium étaient stables . Toutefois, certaines entreprises de la chaîne d'approvisionnement en puces ont déclaré que l'impact sur la production commençait à se faire sentir .

L'hélium et le brome font partie des principaux matériaux de fabrication des semi-conducteurs qui risquent d'être perturbés par un conflit prolongé avec l'Iran, ont déclaré Samsung et des groupes d'entreprises aux législateurs ce mois-ci, en plus de l'augmentation des coûts de l'énergie.

Le président de SK Group, Chey Tae-won, a également attribué à la tension au Moyen-Orient la responsabilité du coût de l'énergie, ce qui a poussé le groupe à rechercher d'autres sources d'énergie.