Les stocks d'essence s'effondrent, tandis que les prix grimpent à l'approche de la haute saison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Liz Hampton et Arathy Somasekhar

Les automobilistes américains peuvent s’attendre à une nouvelle flambée des prix de l’essence dans les jours à venir, alors que la saison estivale des déplacements en voiture bat son plein, le conflit en Iran faisant grimper les cours du pétrole et poussant les pays du monde entier à se tourner vers les réserves énergétiques américaines.

La demande d'essence atteint généralement son pic en été, car de nombreux Américains partent en voyage ou en excursion. Jusqu'à présent, des stocks d'essence relativement bien approvisionnés ont protégé les consommateurs américains du pire des perturbations d'approvisionnement résultant de la guerre en Iran et de la fermeture effective du détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement commercial clé, même si les prix ont grimpé à leur plus haut niveau en quatre ans.

Mais cela pourrait changer. Les données gouvernementales publiées mercredi ont révélé une baisse de 6,08 millions de barils des stocks d'essence la semaine dernière, s'inscrivant dans le cadre d'une réduction massive des stocks énergétiques américains alors que les pays se tournent vers les États-Unis pour combler leurs déficits d'approvisionnement. Les exportations de pétrole brut ont atteint un niveau record la semaine dernière, contribuant à faire grimper encore davantage les prix, qui dépassent déjà les 100 dollars le baril.

Les stocks d'essence s'élèvent désormais à 5,98 millions de barils, soit près de 3% de moins que la moyenne des cinq dernières années, selon les données de l'EIA. La production des raffineries, quant à elle, est restée relativement stable d'une semaine sur l'autre, avec un taux d'utilisation légèrement inférieur à 90%.

“Nous nous dirigeons dans la mauvaise direction en ce qui concerne les stocks d'essence à l'approche de la saison estivale. Normalement, on constituerait des stocks en prévision du début de la saison, mais nous ne pouvons pas le faire. La situation se détériore rapidement,” a déclaré Bob Yawger, directeur général chez Mizuho.

Le prix moyen national de l'essence à la pompe a atteint 4,229 dollars le gallon mercredi, son plus haut niveau depuis juillet 2022, selon les données de l'AAA.

Les pannes de raffineries dans le Midwest et sur la côte américaine du golfe du Mexique aggravent la pénurie d'approvisionnement. La raffinerie Whiting de BP BP.L , d'une capacité de 440 000 barils par jour, a été touchée par une coupure de courant dimanche, tandis que la raffinerie Norco de Shell SHEL.L , d'une capacité de 250 000 barils par jour, située en Louisiane, a été victime d'un incendie mardi. Dans certaines régions du Midwest, les prix devraient dépasser les 5 dollars le gallon en raison de l'arrêt de Whiting, selon Patrick De Haan, analyste chez GasBuddy.

Ailleurs, les prix à la pompe devraient également continuer à augmenter, d'autant plus que les cours du pétrole restent supérieurs à 100 dollars le baril. Mercredi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient à 118,34 dollars le baril, en hausse de 7,08 dollars, tandis que les contrats à terme sur le brut américain s'établissaient à 106,35 dollars le baril, en hausse de 6,42 dollars.

Les contrats à terme sur l'essence RBc1 s'échangeaient en hausse de 5% mercredi, à 3,7423 dollars le gallon, leur plus haut niveau depuis 2022.

“Si ces prix élevés de l'essence se maintiennent, nous assisterons à terme à une destruction de la demande. Nous ne l'avons pas encore vraiment observée ici aux États-Unis. Il faut généralement un ou deux mois supplémentaires avant de voir les consommateurs américains réduire réellement leur demande,” a déclaré Dennis Kissler, vice-président senior chargé des opérations chez BOK Financial.