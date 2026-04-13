Les stars d'Hollywood signent une lettre ouverte contre l'accord Paramount-Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Harshita Mary Varghese

Plus de 1 000 cinéastes, acteurs et professionnels du secteur ont signé une lettre ouverte s'opposant au projet de fusion de Warner Bros Discovery avec Paramount Skydance pour un montant de 110 milliards de dollars, avertissant que cette fusion réduirait la concurrence et accentuerait la consolidation dans le secteur des médias aux États-Unis.

* Des acteurs tels que Jane Fonda, Joaquin Phoenix et Mark Ruffalo figurent parmi les signataires de la lettre, qui affirme que la fusion entraînerait une diminution des opportunités pour les créateurs, une pression sur les emplois dans l'ensemble de l'écosystème de la production, une augmentation des coûts et une réduction du choix pour le public.

* Paramount PSKY.O et Warner Bros WBD.O n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

* La lettre, publiée lundi, indique que les précédentes vagues de consolidation ont déjà mis l'industrie sous pression, en réduisant le nombre de films produits et sortis et en restreignant l'éventail des histoires qui bénéficient d'un financement et d'une distribution.

* Le projet de rapprochement entre Paramount et Warner Bros réunirait deux des plus grands studios et bibliothèques de contenus d'Hollywood, tout en unifiant les plateformes de diffusion en continu Paramount+ et HBO Max.

* Les sociétés prévoient de regrouper leurs services de streaming en une seule plateforme.

* "La lettre contribue à galvaniser les opposants à l'accord et à les rassembler autour d'une cause commune", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez Emarketer. "Mais il est peu probable que la lettre elle-même contribue à l'annulation de l'accord."

* On s'attend à ce que les autorités de régulation aux États-Unis et en Europe examinent minutieusement l'accord, en évaluant son impact sur les consommateurs et la communauté créative. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que l'État étudiait la transaction et que son examen serait "vigoureux".