Vivek Murphy alerte aussi pour réévaluer les directives sur les limites de consommation d'alcool. L'objectif est que les gens puissent déterminer le risque de cancer au moment de décider s'ils doivent boire ou non et en quelle quantité.

En outre, les groupes brassicoles se replient également en Bourse : Heineken (-1,71%), Carlsberg (-0,68%). Diageo recule de 3,81% et Campari de 4,30%.

(AOF) - Les valeurs du secteur des spiritueux chutent au sein des marchés boursiers ce vendredi suite à un rapport sur la mise en place d'étiquettes d'avertissement contre le cancer sur les bouteilles d'alcool. Dans un avis publié ce jour, Vivek Murphy, médecin-chef des États-Unis a souligné que la consommation d'alcool augmente le risque de développer des cancers du sein, du côlon, du foie et d'autres cancers. A Paris, Pernod Ricard enregistre une des plus fortes baisses du CAC 40, cédant 2,81% à 105,55 euros. Rémy Cointreau perd 4,60% à 54,95 euros au sein du SBF 120.

Les spiritueux voient rouge après un rapport américain sur la consommation d'alcool et le cancer

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.