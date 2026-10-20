Les sous-traitants des secteurs aérospatial et militaire revoient à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour 2026

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* La forte demande du secteur militaire permet à Northrop et RTX d'atteindre des carnets de commandes records

* RTX et GE Aerospace profitent de la demande en services commerciaux

* GE met en garde contre le risque que les prix élevés du carburant ne freinent la demande

par Rajesh Kumar Singh, Aatreyee Dasgupta et Mike Stone

Northrop Grumman NOC.N et RTX

RTX.N ont revu à la hausse mardi leurs prévisions de bénéfices annuels, soutenues par une forte demande issue des programmes militaires qui a propulsé leurs carnets de commandes à des niveaux records.

La demande soutenue de services aérospatiaux commerciaux a également alimenté la croissance, tant chez RTX que chez son concurrent, le motoriste GE Aerospace GE.N , qui a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois cette année.

L'action Northrop a bondi de 7,2 % en début de séance et celle de RTX a progressé de 2,4 %, tandis que GE Aerospace a reculé de 4,9 % en raison de résultats implicites pour le quatrième trimestre inférieurs aux attentes.

LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE FAVORISE LA POURSUITE DES DÉPENSES MILITAIRES

Ces résultats s’ajoutent aux solides performances enregistrées par les entreprises américaines du secteur aérospatial et de la défense, soutenues par les dépenses de maintenance des compagnies aériennes, la demande croissante de moteurs et de pièces d’avion, ainsi que par la pérennité des dépenses militaires dans un contexte de tensions géopolitiques accrues à l’échelle mondiale.

Le chiffre d’affaires de Raytheon, filiale de RTX, a grimpé de 14 %, porté par une hausse des volumes dans les programmes navals et les systèmes de défense terrestre et aérienne, notamment les systèmes Patriot, Standard Missile et Tomahawk.

« Nous continuons d’observer une forte demande mondiale pour l’ensemble de nos produits et services », a déclaré mardi à Reuters Neil Mitchill, directeur financier de RTX, ajoutant que la société affichait « un nouveau carnet de commandes record » de 340 milliards de dollars, en hausse de 36 % par rapport à l’année précédente.

Northrop , qui fabrique le bombardier B-21 Raider et des pièces pour les avions de chasse F-35, a enregistré une hausse similaire de 14 % de son chiffre d’affaires au sein de sa division Aeronautics Systems, qui a bénéficié de l’augmentation des ventes du B-21 et de la hausse de la production du F-35.

L’entreprise a décroché 16,4 milliards de dollars de nouveaux contrats au cours du trimestre, ses commandes progressant 1,5 fois plus vite que son chiffre d’affaires, grâce à une forte demande sur l’ensemble des programmes, notamment Sentinel, le F-35, les sous-marins de classe Virginia et certains programmes classifiés.

Le carnet de commandes de Northrop a atteint le niveau record de 109,6 milliards de dollars au 30 septembre. De même, RTX a décroché 81 milliards de dollars de nouveaux contrats dans les secteurs commercial et de la défense, portant son carnet de commandes à un niveau record de 340 milliards de dollars.

Au-delà du secteur militaire, RTX a bénéficié des dépenses de maintenance des compagnies aériennes et de la demande croissante pour ses moteurs et pièces d’avion Pratt & Whitney, alors même que la flambée des coûts du carburant pèse sur les bénéfices des compagnies aériennes.

GE Aerospace a enregistré une demande tout aussi soutenue, le chiffre d’affaires de son activité de moteurs et de services commerciaux ayant progressé de plus d’un cinquième pour atteindre 10,34 milliards de dollars.

Elle a toutefois reconnu que la persistance de prix élevés du carburant pourrait conduire les compagnies aériennes à réduire leurs vols, ce qui affaiblirait la demande en réparations de moteurs, en pièces de rechange et en moteurs de réserve.

Northrop table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année 2026 compris entre 29,35 et 29,75 dollars, contre une prévision antérieure de 28,60 à 29,10 dollars.

RTX prévoit désormais un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 7,65 et 7,75 dollars, contre une projection précédente de 7,10 à 7,25 dollars. La société a également relevé sa fourchette de prévisions de chiffre d’affaires, qui passe de 95 à 96 milliards de dollars à 97 à 97,5 milliards de dollars.

GE Aerospace table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 8,00 et 8,10 dollars en 2026, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 7,65 à 7,85 dollars et supérieur aux attentes des analystes, qui s’établissaient à 7,92 dollars, selon les données compilées par LSEG.