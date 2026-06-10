Les sorties de capitaux étrangers des marchés boursiers asiatiques s'accélèrent en raison des risques au Moyen-Orient et de la chute du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés boursiers asiatiques enregistrent une forte augmentation des sorties de capitaux étrangers en juin, alors que l'escalade des hostilités au Moyen-Orient et le recul des valeurs technologiques liées à l'IA, suite aux résultats décevants de Broadcom, incitent les investisseurs à réduire leur exposition.

Les investisseurs étrangers ont retiré 27,08 milliards de dollars nets des marchés boursiers régionaux depuis le début du mois, dépassant la sortie nette combinée de 24,08 milliards de dollars enregistrée en mai, selon les données de LSEG couvrant les bourses de Corée du Sud, de Taïwan, de Thaïlande, d'Inde, d'Indonésie, du Vietnam et des Philippines. L'indice MSCI Asia Pacific .MIAP00000PUS a atteint un record de 284,05 la semaine dernière, mais les résultats du deuxième trimestre inférieurs aux prévisions du fabricant de puces Broadcom AVGO.O et les projets de levée de fonds de Meta META.O ont pesé sur le secteur technologique en pleine effervescence. L'indice a reculé de 4,34 % depuis le début du mois.

"Le récent recul met en évidence le risque de concentration dans les valeurs technologiques et liées à l'IA", a déclaré Linh Tran, analyste de marché chez XS.com.

"Ces mouvements montrent que les actions liées à l'IA et aux semi-conducteurs restent un pilier essentiel du leadership du marché, mais représentent également la plus grande source de risque si les prévisions de croissance commencent à être réévaluées", a déclaré Tran de XS.com.

La Corée du Sud et Taïwan – exportateurs régionaux de matériel d'IA et de puces – sont en tête des sorties de capitaux, avec respectivement 12,63 milliards et 8 milliards de dollars de ventes à l'étranger depuis le début du mois. Les investisseurs étrangers ont vendu pour 27,88 milliards de dollars d'actions sud-coréennes, mais ont acheté pour 8 milliards de dollars d'actions taïwanaises en mai.

Les actions indiennes ont également enregistré des sorties nettes de capitaux étrangers de 5,91 milliards de dollars ce mois-ci, contre 3,45 milliards de dollars de ventes en mai.

La Banque centrale indienne a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé la semaine dernière, mais a revu à la baisse ses prévisions de croissance de 6,9 % à 6,6 % et relevé ses projections d'inflation sous-jacente de 4,4 % à 4,7 % pour l'exercice fiscal en cours.

Ailleurs, les investisseurs étrangers ont vendu pour 571 millions de dollars d'actions indonésiennes et 29 millions de dollars d'actions philippines, mais ont acheté pour 55 millions de dollars d'actions thaïlandaises et 5 millions de dollars d'actions vietnamiennes.

"Malgré le regain d'inquiétude concernant les taux, les émissions d'actions et la géopolitique, nous prévoyons une reprise de la hausse", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

"Bien que les valeurs technologiques aient été sous pression ces derniers jours en raison des inquiétudes quant à la capacité à répondre aux attentes, les fondamentaux des entreprises restent solides."