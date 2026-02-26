Les sombres perspectives de Hikma Pharma font chuter les actions à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte avec des détails sur les changements de direction et sur l'appel aux investisseurs, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 7)

*

Hikma abandonne ses objectifs à moyen terme

*

Le directeur général Darwazah se retire de la présidence et se concentre sur le redressement stratégique

*

2026 est considérée comme une année de réinitialisation avec des investissements accrus en R&D

*

Les actions ont baissé de 16 %

par Sri Hari N S et Bhanvi Satija

Le fabricant britannique de médicaments génériques Hikma Pharmaceuticals HIK.L a abandonné ses objectifs à moyen terme en prévoyant jeudi un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices annuels, ce qui a fait chuter ses actions à leur plus bas niveau depuis la fin de 2022. Les prévisions de la société pour 2026 ont été inférieures aux attentes en raison des difficultés rencontrées dans son activité d'injectables, que le directeur général Said Darwazah a déclaré qu'Hikma était en train de surmonter et qu'il chercherait à augmenter les investissements dans la recherche et le développement.

M. Darwazah a déclaré à Reuters que les prévisions plus faibles reflétaient une "image réaliste" des défis à venir.

"La pilule que les gens ont du mal à avaler aujourd'hui est... celle d'une perspective de croissance plus lente", a déclaré Miles Dixon, analyste du secteur de la santé chez Peel Hunt.

Hikma a souffert de la compression des marges des médicaments génériques dans l'ensemble du secteur. Ses actions ont perdu plus d'un cinquième de leur valeur au cours de l'année dernière, le fabricant de médicaments ayant été confronté à des retards de fabrication dans sa nouvelle usine américaine de Bedford, dans l'Ohio.

Hikma a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Bedford commence sa production commerciale complète en 2028.

Ses actions se négociaient en baisse de près de 16 % à 1333 GMT.

DES PLANS POUR INVESTIR DAVANTAGE DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT Hikma a déclaré que Darwazah se retirerait de la présidence exécutive pour se concentrer sur un redressement stratégique. Il a pris ce double rôle en décembre. La société s'attend à ce que les revenus de son activité d'injectables connaissent une croissance dans la fourchette basse à un chiffre, alors que les analystes s'attendaient à une croissance dans la fourchette haute à un chiffre.

Son bénéfice de base a chuté de 6 % au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Les marges globales se sont contractées à 31 % pour 2025, contre 35,3 % en 2024, et devraient encore diminuer cette année, pour se situer entre 27 % et 28 %.

Hikma prévoit un bénéfice d'exploitation de base compris entre 720 et 770 millions de dollars pour 2026, ce qui est inférieur à l'estimation consensuelle de 784 millions de dollars compilée par la société. La croissance du chiffre d'affaires cette année devrait se situer entre 2 % et 4 %, contre 7 % en 2025.

La direction a déclaré que 2026 serait une année de réinitialisation et d'investissements dans les efforts de recherche et de développement, et que la croissance s'accélérerait à nouveau en 2027. Elle est restée persuadée que Hikma atteindra son objectif de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030.

"L'une des principales raisons pour lesquelles nous procédons à tous ces changements est que nous sommes très déterminés à investir dans la recherche et le développement, dans l'équipement et dans les talents", a déclaré M. Darwazah.