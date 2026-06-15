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Les sociétés minières de cuivre progressent grâce à la hausse des cours du métal rouge après l'accord entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions des sociétés minières de cuivre progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,5 % à 13 767 dollars la tonne, à 09h25 GMT

** Les cours du cuivre progressent, l'accord-cadre entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz ayant apaisé les craintes d'inflation liée à l'énergie et affaibli le dollar américain

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N ont progressé de 1 % et celles de BHP Group BHP.N de 1,2 %

** Les sociétés minières Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N ont chacune progressé de 3,8 %

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.N HBM.TO bondit de 4,8 %, Ero Copper ERO.N ERO.TO gagne 3,2 % et Teck Resources

TECK.N TECKb.TO progresse de 4 %

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