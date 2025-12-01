Les sociétés minières d'argent progressent alors que les prix des métaux atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,3 % à 57,12 $ l'once après avoir atteint un record historique de 57,86 $ plus tôt ** Les prix ont atteint un record historique, poussés par les attentes des investisseurs d'une possible réduction des taux d'intérêt américains plus tard ce mois-ci et des changements au sein de la direction de la Réserve fédérale

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,3 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse d'environ 3 %

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N en hausse de 2,3% et Silvercorp Metals SVM.TO

SVM.N en hausse de 1,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,2% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,1%