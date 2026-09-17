Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or s'apprécient dans un contexte de faiblesse du dollar américain

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17 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,1 % à 4.308,39 dollars l'once après avoir atteint mercredi son plus bas niveau depuis près de six semaines

** Les cours de l'or progressent, soutenus par un dollar américain plus faible et un recul des prix du pétrole, tandis que les investisseurs évaluent la dernière hausse des taux de la Réserve fédérale et les perspectives d'un nouveau resserrement monétaire

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N , Barrick Gold ABX.TO et B.N , ont respectivement progressé de 1,6 % et 1,8 %

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, Gold Fields

GFI.N progresse de 3,4 %, Harmony Gold HMY.N bondit de 3,6 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,4 % et Sibanye-Stillwater

SBSW.N s'apprécie de 1,1 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO et AEM.N progressent de 2,7 %, tandis que Kinross Gold K.TO et KGC.N gagnent environ 2 %