Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent alors que le cours de l'or baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture alors que les cours de l'or baissent
** L'or au comptant XAU= recule de 3,2% à 4.149,89 dollars l'once, atteignant son plus bas niveau depuis le 5 août
** La hausse des prix du pétrole attise les craintes d’inflation et renforce les anticipations de nouvelles hausses des taux de la Fed GOL/
** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 3,4% et 3,5%
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HARJ.J
HMY.N et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N reculent chacune entre 5% et 6%
** Les actions cotées aux États-Unis de la société minière canadienne Kinross Gold K.TO KGC.N reculent de 4,7%
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