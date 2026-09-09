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Les sociétés françaises Cegid et Silae vont fusionner dans le cadre d'une opération de 10 milliards d'euros dans le secteur des logiciels
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 12:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur français de logiciels de gestion d’entreprise Cegid et la plateforme de gestion de la paie Silae ont annoncé mercredi leur intention de fusionner pour créer un groupe technologique européen évalué à plus de 10 milliards d’euros (11,6 milliards de dollars).

La société de capital-investissement Silver Lake, actionnaire majoritaire des deux entreprises, conservera une participation majoritaire dans le groupe issu de la fusion, qui sera dirigé par Christian Pedersen, récemment nommé directeur général. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, ont indiqué les entreprises.

(1 dollar = 0,8601 euro)

Fusions / Acquisitions
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