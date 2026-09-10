Les sociétés de paiement Visa, Mastercard et Ant International s'associent pour mettre en place un cadre de confiance dédié aux agents IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ant International, Mastercard MA.N et Visa V.N ont lancé une initiative visant à élaborer des normes communes pour identifier et vérifier les agents d'IA capables d'effectuer des achats pour le compte des utilisateurs.

Voici quelques détails:

* Les entreprises ont annoncé jeudi avoir entamé une collaboration autour d’un cadre d’interopérabilité « Know-Your-Agent » (Connaissez votre agent) qui permettrait aux réseaux de cartes, aux portefeuilles numériques, aux plateformes d’agents et aux places de marché en ligne de reconnaître les agents IA de confiance au sein de différents écosystèmes de paiement, tout en conservant leurs propres processus d’approbation et de gestion des risques.

* Cette initiative intervient alors que le secteur des paiements se prépare à l’essor du commerce mondial de consommation par agents, dans lequel les agents IA évoluent de la simple formulation de recommandations à la réalisation d’achats pour le compte des utilisateurs.

* Ce cadre s’appuie sur les protocoles existants des entreprises, notamment le « Trusted Agent Protocol » de Visa, le « Verifiable Intent » de Mastercard et l’« Agentic Mobile Protocol » d’Ant International.

* Les entreprises ont déclaré que cette initiative pourrait contribuer à réduire les coûts d’intégration et à accélérer le lancement de nouveaux services basés sur des agents, en renforçant la confiance et en améliorant la visibilité sur les risques au sein des réseaux participants.

* Ant International, Mastercard et Visa ont indiqué qu’elles collaboreraient par l’intermédiaire de BuildFin.ai, une plateforme mise en place par l’Autorité monétaire de Singapour qui rassemble des institutions financières, des fournisseurs de technologies et des chercheurs afin de développer des solutions d’IA pour les services financiers.