Les sociétés de gestion d' Asie du Sud-Est en quête de partenariats avec des étrangères

(NEWSManagers.com) - Malgré l' incertitude provoquée par la propagation du coronavirus, les sociétés de gestion d' Asie du Sud-Est continuent à s' intéresser à des partenariats avec des sociétés étrangères pour lancer de nouveaux produits, affirme Cerulli dans une nouvelle étude. Les sociétés sondées ont indiqué avoir des projets de nouveaux partenariats pour des produits en actions monde, obligations monde et stratégies actions sectorielles (santé, technologie). Certaines prévoient aussi de travailler avec des sociétés externes pour des stratégies alternatives ou ESG (environnement, social et gouvernance).

Cerulli estime que les opportunités sont nombreuses pour les sociétés de gestion étrangères, notamment celles disposant d' une présence locale, pour travailler avec les entités locales dans la région, notamment dans l' obligataire.

2019 a été une année difficile pour de nombreuses sociétés de gestion en Asie du Sud Est, le secteur ayant enregistré des flux plus importants vers les actifs moins risqués et moins margés comme l' obligataire et les fonds monétaires. Les fonds obligataires ont enregistré une forte collecte en Malaisie et au Vietnam, et les fonds monétaires ont été en tête des souscriptions en Indonésie et dans les Philippines.

La tendance, si elle se poursuit cette année, pourrait affecter la rentabilité des sociétés de gestion, notamment celles se focalisant principalement sur les actions.