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Les sociétés de courtage soulignent les difficultés liées au coût de la dette pour le fonds immobilier australien Charter Hall Long WALE REIT
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 23:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les analystes de Citi et de Morningstar indiquent que les prévisions de résultats de Charter Hall Long WALE REIT CLW.AX pour l'exercice 2027 sont inférieures à leurs estimations en raison de la hausse attendue du coût de la dette; Citi souligne également la hausse des taux de base à l'approche de l'exercice 2027

** La société d’investissement immobilier a annoncé jeudi un résultat d’exploitation de 181,9 millions de dollars australiens pour l’exercice 2026, en hausse de 2% par rapport à l’année précédente, et prévoit un résultat d’exploitation par titre stable en 2027 par rapport à 2026; le cours de l’action a reculé de 3,2%

** Citi a souligné que, malgré les échéances de baux moyennes pondérées à long terme de CLW, environ 4% des revenus arriveront à échéance au cours de l’exercice 2027

** Morningstar prévoit des vents contraires liés à la hausse des taux d’intérêt à court et moyen terme, à mesure que les couvertures contre la baisse des taux arriveront à échéance, et s’attend à ce que la croissance du résultat d’exploitation s’établisse en moyenne à environ 1% par an au cours des trois prochaines années, soit en dessous de 2% pour l’exercice 26

** Morningstar a toutefois indiqué que le marché sous-estimait la résilience des revenus de la société, en invoquant un faible taux de vacance et une croissance des revenus à périmètre constant de 3% grâce aux révisions des loyers fixes et indexées sur l’inflation

** Citi maintient sa recommandation “Achat”, et Morningstar qualifie les titres de “attractifs” et “sous-évalués”, en soulignant le rendement de distribution par titre de la société, d’environ 7%

** Depuis le début de l’année, l’action a reculé d’environ 10% à la dernière clôture

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 23:19:55.

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