Les sociétés de cartes de crédit s'effondrent, les investisseurs s'interrogent sur les perturbations liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions des sociétés de cartes de crédit plongent dans les premiers échanges , les investisseurs prenant en compte le fait que la société de paiement Block XYZ.N a coupé près de la moitié de ses effectifs dans le cadre d'une refonte de l'intelligence artificielle

** American Express AXP.N en baisse de 6,5%, Synchrony Financial SYF.N chute de 5,7%, Capital One Financial COF.N glisse de 6,3%

** "Le marché vend tout ce qui est sensible au crédit ce matin. Les spécialistes se concentrent davantage sur AXP étant donné la lecture plus nette du chômage potentiel des cols blancs", déclare Brian Finneran, directeur général de Truist

** Les marchés craignent que les perturbations induites par l'IA n'entraînent des licenciements massifs et ne provoquent des ondes de choc dans les systèmes financiers ** En début de semaine, une dystopie de chômage de masse alimentée par l'intelligence artificielle, mise en évidence dans le rapport désormais viral de Citrini Research, a déstabilisé les marchés mondiaux