Les sociétés de cartes de crédit en baisse alors que les démocrates remportent une victoire écrasante au Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des émetteurs de cartes de crédit Synchrony Financial SYF.N , Capital One Financial COF.N et Bread Financial BFH.N reculent de 3,5% à 4,3% après la victoire des démocrates au Congrès

** Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, remportant des victoires spectaculaires dans des bastions républicains pour la première fois depuis des générations, dans un contexte de vaste rejet des électeurs à l’égard du président Donald Trump

** Selon TD Cowen, cette victoire pourrait favoriser l’avancement de certaines mesures sur lesquelles le président et les démocrates progressistes s’accordent, comme un éventuel plafonnement des taux d’intérêt des cartes de crédit

** Plus tôt cette année, Trump avait appelé à un plafonnement à 10% des taux d’intérêt des cartes de crédit pendant un an , mais la question s’était rapidement estompée

** "Trump et la sénatrice Elizabeth Warren s’accordent sur le plafonnement des taux d’intérêt. Nous considérons cela comme un risque, même si le taux final sera probablement plus proche de 36% que du plafond de 10% souhaité par Trump. À ce titre, cela pourrait avoir un impact plus important sur les fintechs que sur les banques" – Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen