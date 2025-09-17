Les sociétés de cartes de crédit américaines progressent après la baisse des taux d'intérêt de la Fed

17 septembre - ** Les actions des sociétés américaines de cartes de crédit augmentent après que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

** Visa V.N en hausse de 1,2%, Mastercard MA.N en hausse de 1,3% et American Express AXP.N en hausse de 2,5%

** Une baisse des taux d'intérêt de référence aide les sociétés de cartes car des taux d'intérêt plus bas stimulent la demande de prêts et facilitent les dépenses sur les cartes

** La Fed a réduit ses taux d'intérêt l'année dernière, mais les a maintenus inchangés jusqu'à cet après-midi en 2025, en raison des pressions géopolitiques, des changements de politique commerciale et des pressions inflationnistes