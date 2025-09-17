 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les sociétés de cartes de crédit américaines progressent après la baisse des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 17/09/2025

17 septembre - ** Les actions des sociétés américaines de cartes de crédit augmentent après que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

** Visa V.N en hausse de 1,2%, Mastercard MA.N en hausse de 1,3% et American Express AXP.N en hausse de 2,5%

** Une baisse des taux d'intérêt de référence aide les sociétés de cartes car des taux d'intérêt plus bas stimulent la demande de prêts et facilitent les dépenses sur les cartes

** La Fed a réduit ses taux d'intérêt l'année dernière, mais les a maintenus inchangés jusqu'à cet après-midi en 2025, en raison des pressions géopolitiques, des changements de politique commerciale et des pressions inflationnistes

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
331,945 USD NYSE +1,47%
MASTERCARD RG-A
592,990 USD NYSE +1,08%
VISA RG-A
343,060 USD NYSE +0,88%
