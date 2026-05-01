Les sociétés commerciales japonaises s'attendent à des bénéfices records, mais les services publics prévoient des difficultés alors que la guerre en Iran pèse

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* Les sociétés commerciales Marubeni et Itochu prévoient des bénéfices annuels records

* Mitsui, Mitsubishi et Sumitomo s'attendent également à des bénéfices en hausse pour l'exercice fiscal

* Le Japon dépend du Moyen-Orient pour la majeure partie de son approvisionnement en pétrole

* Les services publics nationaux mettent en garde contre une baisse de leurs bénéfices en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement

(Ajout des résultats de Mitsubishi et d'une étape importante pour Itochu) par Yuka Obayashi et Katya Golubkova

Vendredi, certaines grandes maisons de commerce japonaises ont annoncé des bénéfices annuels records, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran maintenant les prix des matières premières à un niveau élevé, tandis que les services publics nationaux ont mis en garde contre des pertes en raison de la flambée des coûts d'approvisionnement.

Le Japon, l'un des pays les plus vulnérables au monde face aux perturbations des importations d'énergie, a intensifié ses efforts diplomatiques et s'est engagé à fournir des milliards de yens d'aide publique – allant de subventions à une intervention monétaire – afin d'amortir le choc économique causé par la guerre et la fermeture du détroit d'Ormuz.

Masayuki Omoto, directeur général de Marubeni 8002.T , a déclaré que la crise au Moyen-Orient présentait davantage de risques à la hausse qu'à la baisse pour les bénéfices de l'entreprise, grâce à la hausse des prix des matières premières. Pour l'exercice en cours, la société prévoit un bénéfice net de 580 milliards de yens (3,7 milliards de dollars), ce qui constituerait un record.

Cette prévision représente une augmentation de 6,6 % par rapport au bénéfice de l'exercice précédent, qui s'élevait à 544 milliards de yens, un chiffre qui constituait déjà un record.

Mitsui 8031.T , qui, comme Marubeni, compte Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett parmi ses importants actionnaires minoritaires , a prévu vendredi une hausse de 10 % de son bénéfice net pour l'exercice se terminant en mars, à 920 milliards de yens, car elle table sur une hausse des prix des matières premières et mise sur les gains provenant d'autres activités.

Itochu 8001.T prévoit une hausse de 6 % de son bénéfice annuel, ce qui marquerait une troisième année consécutive de bénéfices records. Mitsubishi 8058.T et Sumitomo 8053.T ont déclaré s'attendre à des hausses de leur bénéfice net de 37 % et 5 % respectivement pour l'exercice fiscal. Berkshire est également actionnaire de ces trois sociétés.

Mitsubishi a déclaré que ses prévisions de bénéfices reflétaient des hypothèses de hausse des prix des matières premières, “tenant compte des développements géopolitiques en cours au Moyen-Orient”.

LES SERVICES PUBLICS JAPONAIS EN SENTENT LES CONSÉQUENCES

Avant le déclenchement de la guerre en Iran fin février, le Japon dépendait du Moyen-Orient pour environ 11 % de ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL), dont 6 % transitaient par le détroit d'Ormuz. L'Australie est le premier fournisseur de GNL du Japon.

Bien que leurs approvisionnements en GNL soient assurés pour l'instant, grâce à des sources alternatives et à des stocks solides, les services publics japonais ont averti cette semaine que les coûts d'approvisionnement risquaient d'augmenter, car de nombreux contrats de GNL à long terme sont indexés sur les prix du pétrole. Le GNL est un combustible essentiel pour la production d'électricité thermique.

Six des dix services publics régionaux japonais, dont Kansai Electric Power 9503.T et Kyushu Electric Power 9508.T , prévoient une baisse de leurs bénéfices pour l'exercice en cours, tandis que les autres ont suspendu leurs prévisions, en raison des incertitudes pesant sur les perspectives des prix des combustibles. (1 $ = 157,1800 yens)